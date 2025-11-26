Provincia habilitó la inscripción al boleto universitario manteniendo el subsidio del 70% del pasaje

El subsecretario de Transporte del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, José Maldonado, confirmó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para acceder al Boleto Universitario destinado a estudiantes santacruceños que cursan sus estudios en Buenos Aires y Córdoba.

El beneficio contempla un subsidio provincial del 70% del valor del pasaje, lo que reduce considerablemente el costo del viaje de regreso a la provincia.

Las inscripciones comenzaron el 20 de noviembre y se extenderán hasta el 19 de diciembre, a través de la plataforma de autogestión transportesantacruz.gob.ar, disponible las 24 horas. Este operativo permitirá coordinar los viajes de retorno a Santa Cruz programados para el 20 de diciembre, informó Maldonado.

Un beneficio clave para estudiantes y familias santacruceñas

El funcionario en diálogo con Subsecretaría de Producción y Contenidos detalló que el convenio vigente entre el Gobierno provincial y la empresa Marga-Taqsa permite sostener este acompañamiento económico fundamental para las familias. “El pasaje desde Buenos Aires o Córdoba a Santa Cruz ronda los quinientos mil pesos. Con el subsidio, los estudiantes pagan solo el treinta por ciento. En números concretos, un alumno abonará alrededor de ciento cuarenta mil pesos”, explicó.

Maldonado remarcó el esfuerzo del Estado provincial: “El gobierno, que encabeza Claudio Vidal, hizo un gran esfuerzo para mantener este beneficio, que representa un alivio muy importante para cientos de jóvenes”.

El subsecretario recordó que, durante la vuelta de las vacaciones de invierno, la demanda fue tan alta que debieron incorporarse dos colectivos adicionales. Para este nuevo operativo de fin de año, estiman una demanda cercana a los cien estudiantes, lo que podría implicar entre uno y dos servicios especiales.

Inscripción, requisitos y canales de contacto

Para acceder al beneficio, los estudiantes deben presentar:

-Certificado de alumno regular.

-DNI (frente y dorso).

La gestión se realiza exclusivamente en la plataforma oficial de Transporte, aunque también está habilitado el WhatsApp de Marga-Taqsa para consultas: 2966 35 0582.

“Esperamos que todos los chicos puedan inscribirse sin inconvenientes. La página está disponible de lunes a lunes, las 24 horas”, señaló Maldonado.

Con esta política de acompañamiento, la provincia busca garantizar que los jóvenes estudiantes puedan regresar a sus hogares en un contexto económico complejo, reduciendo costos y facilitando la movilidad federal.