Protección Integral a Mujeres: Capacitan a equipos del interior provincial

Este jueves 27 de noviembre, en las instalaciones del Albergue Deportivo Provincial “Prof. Emilio García Pacheco”, se realizó una Jornada Intensiva de Capacitación Provincial destinada a equipos técnicos y autoridades de las áreas de Género y Diversidad de las localidades del interior.

La actividad formó parte de la antesala del Consejo Provincial de Mujeres y Diversidades, previsto para este viernes en la ciudad de Río Gallegos.

Durante la apertura, la subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Roxana Rodríguez, remarcó que la organización de la jornada requirió la participación de toda la Secretaría de Igualdad e Integración, con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado y compartir las acciones que se desarrollan a nivel provincial. Asimismo, indicó que el encuentro permitió profundizar en la normativa vigente, los protocolos de actuación, las modalidades de intervención y el abordaje interinstitucional.

El temario incluyó el marco provincial de trabajo, las articulaciones locales y provinciales, las estrategias de intervención, los talleres de autocuidado y un repaso de la Ley Nº 26485 y sus respectivos protocolos.