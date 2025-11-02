Protección Civil realizó diferentes intervenciones por fuertes vientos en toda Santa Cruz

El Gobierno Provincial, a través de la Subsecretaría de Protección Civil, Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, llevó a cabo este fin de semana diferentes labores preventivas, de asistencia y de control ante las condiciones climáticas de fuertes vientos que afectaron a numerosas localidades.

En este sentido, la subsecretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Sandra Gordillo explicó a la Subsecretaría de Producción y Contenidos que “en el día de ayer tuvimos una alerta amarilla por vientos muy fuertes, que superaron los 100 kilómetros por hora la cual tuvimos cinco intervenciones en conjunto con Bomberos de la Policía de Santa Cruz; la Agencia Provincial de Seguridad Vial; Policía Caminera y Protección Civil Provincial junto con las municipalidades de Comandante Luis Piedra Buena y Puerto Santa Cruz”.

“Este domingo, comenzaron ráfagas de viento muy fuertes por lo que se determinó hasta las 16 horas el corte de la Ruta Provincial N°5 hasta El Calafate; Ruta Nacional N°3 desde Río Gallegos hasta Puerto San Julián y Ruta Nacional N°40 hasta la localidad de Río Turbio. Por el momento, se está evaluando y monitoreando la posibilidad de habilitar la Ruta N°3”, sostuvo.

Asimismo, la funcionaria provincial brindó detalles sobre los diferentes trabajos que se realizaron en la ciudad de Río Gallegos. “Hasta ahora hemos tenido aproximadamente 45 intervenciones por voladuras de techo; cables caídos; postes de telefonía por lo que estamos trabajando con Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) ya que hay lugares en donde se cortó la luz producto de la caída de cables. Estas intervenciones se han producido en los Barrios 400 Departamentos, Madres a la Lucha, Belgrano, Evita, algunos colegios y centro de la ciudad”.

“También, tuvimos cuatro intervenciones en Puerto Santa Cruz y dos en Comandante Luis Piedra Buena, todas estas trabajando de manera conjunta con Bomberos de la Policía; la Agencia Provincial de Seguridad Vial; Policía Caminera y Protección Civil Provincial tanto en la capital santacruceña como en las localidades recién mencionadas”, detalló.

Por último, Sandra Gordillo indicó que “nosotros tenemos un registro que los vientos van a continuar, aunque van a disminuir acá en la ciudad, continuarán hasta las 21 horas aproximadamente con ráfagas de 80 kilómetros por hora. El día lunes estamos esperando para después de las 18 horas si la alerta amarilla sigue”.

Cabe señalar que, ante cualquier emergencia se solicita a toda la población comunicarse a los siguientes números: 103, 420042 0 435422. Las líneas se encuen