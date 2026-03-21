Profesionales del Municipio de Río Gallegos organizaron una merienda comunitaria para relevar demandas de salud mental en el barrio Madres a la Lucha

Se realizó este viernes en el SUM del barrio Madres a la Lucha, bajo el lema “Cada familia es un mundo”. Compartieron una merienda junto a organizaciones sociales para escuchar a los vecinos, profundizar en sus problemáticas y comenzar a diseñar respuestas ante las demandas vinculadas a la discapacidad, infancia y adicciones.

La propuesta, de la que participaron las organizaciones Manitos Verdes y la Poderosa, busca acercar el Estado al territorio y generar confianza en ámbitos comunitarios ya consolidados. En tal sentido, la licenciada Cynthia González, de la Dirección de Salud Mental y Adicciones, destacó la importancia del primer acercamiento al barrio.

“Vinimos a escuchar a los vecinos, a ver cuáles son sus demandas antes de generar talleres o dispositivos”, explicó. En ese sentido, señaló que surgieron inquietudes vinculadas a discapacidad, infancia y situaciones complejas como adicciones o problemáticas familiares. “Son temas delicados que requieren generar un lazo para poder abordarlos”, indicó y remarcó que la intención es volver al barrio con propuestas concretas.

Además, subrayó la necesidad de descentralizar la atención: “La idea es que la salud vaya a los distintos sectores de la ciudad, para conocer las necesidades reales y dar respuesta en territorio”. Por su parte, Juan Obando, responsable del Cenin N° 3, valoró la articulación entre el Estado y organizaciones. “Más que traer una propuesta, buscamos generar respuestas a partir de lo que el vecino plantea”, sostuvo.

El referente también advirtió sobre el aumento de las demandas sociales: “Se está sintiendo el ajuste en los bolsillos y crece la necesidad de acompañamiento, no solo en salud sino también en lo social”.

En esa línea, remarcó que ya se detectaron necesidades específicas como fonoaudiología y psicopedagogía, además de situaciones vinculadas al consumo problemático y la violencia. “El territorio se hace caminando, y eso es lo que estamos haciendo”, concluyó.