Productores de Bahía Blanca se sumaron al Mercado Concentrador Patagónico con frutas, verduras y productos gourmet

Agustín Pieroni, uno de los productores que formará parte del nuevo espacio impulsado por Santa Cruz Puede S.A.U., destacó que la iniciativa permitirá mejorar precios, calidad y competitividad en la región.

El nuevo Mercado Concentrador Patagónico comenzará a funcionar este domingo en Río Gallegos y contará con la participación de productores y distribuidores provenientes de distintos puntos del país. Entre ellos se encuentran Agustín Pieroni y Marcela Chávez, de la ciudad de Bahía Blanca, quienes llegarán a la capital santacruceña con una amplia variedad de frutas, verduras y productos gourmet.

Durante la presentación del espacio comercial, Pieroni explicó que traerán productos de estación y mercadería proveniente de distintos polos productivos del país.

“Traemos todo lo que son productos de estación en cuanto a hortalizas. En esta época la mayoría viene de Corrientes. También traemos papas de la provincia de Buenos Aires, cebollas, zapallo y distintos productos de otras zonas productivas”, detalló.

Además, señaló que en este espacio ofrecen productos gourmet y especializados que habitualmente no se encuentran con facilidad en la región.

“Traemos endivias, champiñones, jengibre, cúrcuma, papines blancos y rojos, productos deshidratados y lechugas hidropónicas”, indicó.

Pieroni destacó además que, con el correr de las semanas, la propuesta irá ampliándose con nuevas variedades y productos provenientes de Santa Fe y otros centros productivos.

“La competencia mejora los precios y la calidad”

Consultado sobre el impacto que esperan generar en la comunidad, el productor remarcó que la llegada del Mercado Concentrador Patagónico puede contribuir a mejorar tanto la calidad de los productos como los precios para consumidores y comerciantes.

“Esto es algo muy importante porque fomenta competencia y hace que todos peleemos por precios y calidad. A veces se habla solamente del precio, pero también hay que mirar la calidad del producto”, sostuvo.

En ese sentido, valoró la posibilidad de llegar por primera vez con sus productos a la Patagonia sur, en el marco de una iniciativa que busca fortalecer el abastecimiento regional y generar nuevas alternativas comerciales.

Si bien Pieroni comentó que ya conocía la Patagonia como turista, aclaró que será la primera vez que sus productos lleguen tan al sur del país.

“Con nuestros productos nunca habíamos llegado tan lejos”, expresó.

El Mercado Concentrador Patagónico comienza a operar este domingo en el Polo Comercial e Industrial Santa Cruz Puede, ubicado sobre Ruta Nacional N°3 y Circunvalación, y reunirá a 14 productores y distribuidores vinculados al sector frutihortícola.