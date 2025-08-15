Producción y Santa Cruz Puede avanzan en la reactivación del sector pesquero en Puerto San Julián

Este miércoles, la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, encabezó en Puerto San Julián una agenda de trabajo junto a su equipo, autoridades de Santa Cruz Puede y referentes locales, con el objetivo de reactivar la planta pesquera municipal y promover inversiones que generen empleo con mano de obra local.

Integraron la comitiva, la secretaria de Estado de Pesca y Acuicultura, Selsa Hernández, el coordinador general de UNEPOSC, Walter Uribe, y el presidente de Santa Cruz Puede S.A.U., Gustavo Sívori, acompañado por el recientemente designado vicepresidente Mario Cambi. Fueron recibidos por el intendente Daniel Gardonio y el secretario de Gobierno y Acción Social, Omar Fernández.

Durante la jornada, las autoridades se reunieron con representantes de la empresa Alquimia Pesca Santa Cruz S.A.S., interesados en radicarse en la localidad y explorar nuevas inversiones. Al respecto, Sívori explicó que el objetivo “es que las empresas puedan operar con reglas claras, compromiso con el entorno y beneficios reales para la comunidad”.

Más tarde, junto al intendente Gardonio, se mantuvo un encuentro con Joaquín Motrico, gerente de Petroex, para analizar y definir líneas de trabajo que fortalezcan la actividad portuaria.

En otra instancia, los funcionarios dialogaron con estibadores locales sobre los pasos previstos ante la posible llegada de nuevas operadoras. En ese marco, Hernández subrayó la importancia de contar con mano de obra capacitada y organizada. “Queremos que los trabajadores y trabajadoras locales sean protagonistas de esta etapa de recuperación”.

Mario Cambi nuevo vicepresidente de Santa Cruz Puede asumirá la coordinación operativa del trabajo en la localidad. Al respecto el coordinador de la UNEPOSC, Walter Uribe, remarcó que “la articulación entre el sector público y el privado es fundamental para generar condiciones reales de desarrollo”.

Esta agenda forma parte de los lineamientos impulsados por el gobernador Claudio Vidal para recuperar el rol del Estado en la promoción de inversiones, la generación de empleo genuino y el fortalecimiento de las economías regionales, con presencia activa en cada localidad de la provincia.