Producción trabaja en un paquete de leyes e inversiones

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, detalló las medidas para aliviar la situación del comercio, anunció proyectos legislativos clave, confirmó avances en exportación de ganado en pie con capitales kuwaitíes, y destacó la primera cosecha de granos en El Calafate.

La ministra de la Producción de la provincia de Santa Cruz, Nadia Ricci, marcó los ejes centrales, que se vienen analizando de manera sostenida desde su cartera. En ese marco, remarcó que se está trabajando en declarar la emergencia comercial para todas las actividades en todo el territorio provincial, planteando una serie de cuestiones centrales frente a la situación que atraviesan los comerciantes, muchos de los cuales están sufriendo embargos.

Ante este escenario, explicó que se están analizando distintas vías de solución, como planes de pago que les permitan afrontar este momento crítico y, en algunos casos, evitar mayores consecuencias económicas. En paralelo, el Ministerio de la Producción trabaja en un paquete de tres leyes que serán presentadas de manera simultánea en la Legislatura.

Proyectos de ley

La primera iniciativa estará vinculada al alivio comercial, el sostenimiento del empleo y el fortalecimiento del Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas (RUPAE), integrando estos ejes en una misma normativa.

La segunda ley estará orientada a la captación de inversiones, con un esquema similar a un “RIGI santacruceño”, que también formará parte de este paquete de medidas.

Desde Kuwait

Más adelante, la titular de la cartera productiva adelantó que recibió la visita de una delegación de Kuwait, interesada en analizar las oportunidades que ofrece la provincia para la exportación de ganado en pie. Señaló que este trabajo se viene desarrollando desde hace aproximadamente tres meses junto a la Secretaría de Comercio e Industria, comenzando con conversaciones virtuales y concretándose luego, a través de Cancillería, la visita comercial de la empresa Almawashi.

La delegación arribó con traductor, personal de Cancillería y representantes de la empresa, con el objetivo de organizar y articular a los distintos sectores involucrados, como las sociedades rurales y empresarios del agro. En ese contexto, Ricci sostuvo que se mantuvieron diversas reuniones, se visitaron campos y el puerto de Punta Quilla, a fin de observar las oportunidades logísticas que ofrece la infraestructura portuaria.

Santa Cruz Puede SAU

Asimismo, se llevaron adelante encuentros con la empresa Santa Cruz Puede SAU, que podría intervenir dentro del esquema que se busca conformar, para potenciar al máximo esta oportunidad para Santa Cruz.

La ministra destacó que la empresa proyecta realizar el primer envío de ganado en el mes de mayo, por lo que los tiempos son ajustados y el trabajo se realiza a contrarreloj.

Finalmente, Ricci resaltó la primera cosecha de granos en la Estancia Alice, en la localidad de El Calafate. Explicó que se trató de un proceso iniciado hace cuatro meses, basado en análisis e investigaciones sobre la viabilidad productiva de la zona. En total, se sembraron y cosecharon 370 hectáreas de avena y trigo.

Al respecto, expresó sentir una “emoción inmensa”, por haber sido parte de una experiencia que demuestra que este tipo de procesos productivos son posibles en la región, y afirmó que fue “un momento realmente inolvidable”.