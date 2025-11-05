Producción promueve la construcción de invernaderos sustentables en la Cuenca Carbonífera

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, impulsa en la Cuenca Carbonífera la construcción de invernaderos sustentables elaborados con materiales reciclados, en el marco del proyecto “Quonsets Verdes”.



La propuesta, coordinada por Gabriel Huenchullán, director del Enlace Zona Sur del Ministerio, busca fortalecer la producción hortícola familiar mediante la reutilización de mangueras de gas en desuso para fabricar estructuras de invernaderos de 15 m².



El proyecto “Quonsets Verdes” surge como una iniciativa de producción sustentable y reciclaje, articulada entre Vialidad Provincial, el Consejo Agrario Provincial, Distrigas y representantes locales. Inspirado en las primeras viviendas semicirculares de Río Turbio, retoma un diseño adaptado a los climas extremos de la Patagonia, integrando reciclaje, innovación y producción local.



“Seguimos apostando a la producción local y al trabajo conjunto que transforma materiales en desuso en herramientas útiles para nuestros productores”, destacó la concejal Mariana Mercado a través de sus redes sociales. Cabe mencionar que, en el marco de este proyecto, se realizó la entrega de materiales reciclados a la Unidad Académica Río Turbio (UART), representada por su decano, Andrés Prato.



Las estructuras se construyen con mangueras amarillas de conexión de gas recicladas, donadas por la empresa estatal Distrigas. Este modelo combina bajo costo, durabilidad y sustentabilidad ambiental, permitiendo que cada familia rural produzca hortalizas durante todo el año y reduzca la exposición a las condiciones climáticas de la región.



Desde el Gobierno Provincial, se acompaña y promueve el desarrollo de proyectos que integran innovación, sustentabilidad y compromiso social, reafirmando el objetivo de construir una provincia más productiva, solidaria y ambientalmente responsable.