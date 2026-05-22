Producción participa del 2° Foro Marítimo Portuario en Caleta Olivia

El Ministerio de la Producción, Comercio e Industria participa con amplia convocatoria, de la segunda edición del Foro Marítimo Portuario desarrollado en la ciudad de Caleta Olivia, un espacio de articulación y debate orientado al desarrollo de la actividad marítima, portuaria, turística y productiva de la región.

La participación provincial se realizó a través de las autoridades de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UN.E.PO.SC), la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, la Secretaría de Estado de Turismo y la Secretaría de Estado de Comercio e Industria, con sus respectivos equipos de trabajo, formando parte de las distintas mesas de trabajo y paneles previstos durante la jornada.

El encuentro contó con la presencia del intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo; diputados provinciales; la presidenta de la Agencia de Desarrollo de Caleta Olivia, Andrea Bayón; representantes del Comisionado de Fomento de Cañadón Seco; instituciones académicas; organismos técnicos; cámaras empresariales; referentes del sector privado y actores vinculados al desarrollo marítimo y portuario de la provincia.

En representación del Gobierno de Santa Cruz, expusieron el coordinador General de UNEPOSC, Walter Uribe, quien integró el panel vinculado a la revalorización de los puertos santacruceños, y Melisa Sazatornil, responsable del área de Investigación y Desarrollo de la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, quien disertó acerca de la actividad pesquera y su diversificación en la Provincia.

Capital humano y formación estratégica

Durante el foro se abordan temáticas vinculadas a capital humano y formación estratégica, gobernanza público-privada, inversiones y diversificación de la economía azul, sostenibilidad ambiental, transición energética y desarrollo costero y náutico.

Asimismo, se desarrollarán exposiciones sobre valorización de residuos de langostino, energías vinculadas al mar, integración comunitaria, identidad costera, turismo y patrimonio regional.

Uribe destacó la importancia de estos espacios de articulación y señaló que “nuestros puertos tienen un enorme potencial productivo y logístico. Estos encuentros permiten construir una agenda común para seguir fortaleciendo el desarrollo marítimo y portuario”.

Desde el Ministerio de la Producción remarcaron que este tipo de foros permiten consolidar herramientas de diálogo, planificación y articulación entre el sector público, privado y académico, fortaleciendo una agenda de trabajo vinculada al desarrollo costero y marítimo provincial.

Estas acciones se enmarcan en la política impulsada por el gobernador Claudio Vidal, orientada a fortalecer los puertos santacruceños, potenciar la actividad marítima y promover nuevas oportunidades productivas para la provincia.