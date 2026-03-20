Producción entregó invernaderos sustentables en la Cuenca Carbonífera

La Dirección de Enlace Zona Sur, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, en un trabajo conjunto al Consejo Agrario Provincial, concretó la segunda etapa de entrega de invernaderos del Proyecto ECO Quonsets, una iniciativa orientada a fortalecer la producción local y acompañar a productores rurales de la Cuenca Carbonífera.

En esta nueva instancia, se entregaron estructuras que permitirán mejorar las condiciones de cultivo, extender las temporadas productivas y optimizar el rendimiento de las chacras, consolidando herramientas concretas para el desarrollo del sector.

Cabe destacar que los invernaderos fueron construidos a partir de materiales reciclados, específicamente mangueras en desuso donadas por Distrigas S.A., incorporando un enfoque sustentable que promueve la reutilización de recursos y el cuidado del ambiente.

La propuesta, busca fortalecer la producción hortícola familiar. El proyecto “Quonsets Verdes” surge como una iniciativa de producción sustentable y reciclaje, articulada entre Vialidad Provincial, el Consejo Agrario Provincial, Distrigas S.A. y representantes locales. Inspirado en las primeras viviendas semicirculares de Río Turbio, retoma un diseño adaptado a los climas extremos de la Patagonia, integrando reciclaje, innovación y producción local.

La implementación del proyecto es resultado de un trabajo articulado y fue coordinada por el director de Enlace Zona Sur, Gabriel Huenchullán. Participaron de la entrega el delegado del Consejo Agrario de Río Turbio, Cristian Mansilla; la concejal de Río Turbio, Mariana Mercado; los concejales de 28 de Noviembre, Juana Albarracín y Gabriel “Teto” Torrengo; el gerente de Distrigas S.A., Marcos Bejarano; y el gerente de Servicios Públicos, Juan Pablo Gorjón.

Asimismo, se informó que los productores que actualmente se encuentran en lista de espera serán incluidos en próximas entregas, dando continuidad a este programa que busca ampliar el acceso a herramientas productivas en toda la región.

La continuidad del proyecto refleja el impacto de las acciones impulsadas por el Gobierno Provincial para promover la producción, el empleo y el desarrollo sostenible en las comunidades, en línea con la gestión que encabeza el gobernador Claudio Vidal, orientada al desarrollo sostenible y al crecimiento de las economías regionales.