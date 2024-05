Prodromos: “Que los vecinos denuncien y no duden, porque la Policía está para cuidarlos”

El ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, destacó la incorporación de nuevos móviles policiales, los cuales fueron entregados a la fuerza junto al gobernador Claudio Vidal, para fortalecer la seguridad. Además, anunciaron y firmaron un convenio para construir un gimnasio deportivo policial en el predio de la Escuela de Cadetes.

El Gobernador, junto al jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, y el ministro de Seguridad, Pedro Pródromos, entregaron las llaves de tres patrulleros 0 km Pick Up Ford Ranger XL 4×4, con motor electrónico, turbo diésel de 2.0 L y 170 CV de potencia neta. Dichos rodados fueron donados en el marco de Responsabilidad Social Empresarial por la empresa Pan American Energy, y fueron recibidos por el Jefe de Policía, Crio. My. Diego Agüero, y el subjefe Crio. My. Luis Bordón.

Al respecto, Prodromos manifestó que son vehículos especialmente preparados, en los cuales también se podrá trasladar detenidos y cuenta con las medidas de seguridad correspondientes, como debe ser una patrulla para estar en la zona urbana, las cuales tendrán como destino la ciudad de Caleta Olivia, como parte del plan estratégico de seguridad en el cual se está trabajando.

De esta forma, indicó, que la Provincia continúa avanzando a pesar de la situación económica, con un gran esfuerzo. “Ahora estamos abocados en la zona norte, que es la entrada a Santa Cruz. Estamos trabajando mucho contra el narcotráfico, la trata de personas y el delito común. Si nosotros no frenamos el ingreso de las cosas malas, sigue escalando dentro del territorio y no lo vamos a permitir”.

Por último, el ministro pidió a los vecinos que denuncien, “que no duden, porque la Policía está para cuidarlos. Lo están haciendo. Cada denuncia es efectiva porque se investiga y se allana. En Puerto Deseado históricamente se allanaba muy poco por delitos. Hoy se trabaja mucho en prevención y en 30 días hicimos más de 20 procedimientos. En su momento se permitió que la delincuencia vaya escalando y permanecía; eso, hasta ahora, porque se les está cortando”, concluyó.