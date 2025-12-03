Pro Kart Caletense: Cáceres, Ramos, Vázquez, Allende y Villa se consagraron en el kartódromo Fernando Lacroust

El Pro Kart Caletense cerró su temporada con un final soñado. Un marco de público imponente y un clima ideal acompañaron el Gran Premio Aniversario de Caleta Olivia, competencia que definió a los campeones de las categorías Mini, Junior, 110cc Cajero, 200cc Standard y 200cc Master.

En la categoría Escuela, y tras un año de esfuerzo y notable crecimiento, Agustino Cáceres se coronó campeón con una presentación sólida.

En la Junior, el joven piloto Ulises Ramos llevó el título a la ciudad de Puerto Deseado, destacándose con regularidad durante toda la temporada.

En 110cc Cajero, Ismael Vázquez confirmó su excelente desempeño anual y, además del campeonato, consiguió el pase a la competitiva categoría 200cc Standard.

Por su parte, en 200cc Master, Allende se quedó con un campeonato muy disputado, definiéndose en una final vibrante.

Finalmente, en 200cc Standard, Agustín Villa volvió a brillar y se consagró bicampeón, reafirmando su gran momento.

La Copa Challenger “Repuestos Santiago” quedó en manos de los campeones de cada categoría, aunque con una particularidad: Agustín Villa logró adjudicársela de manera definitiva al obtenerla por tercera vez.

El karting, una de las actividades más convocantes del Auto Club Caleta Olivia, sigue demostrando un crecimiento constante y deja excelentes proyecciones de cara a un prometedor 2026.