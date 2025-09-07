EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Principio de incendio en un vehículo en Río Turbio

Compartir

En la noche del sábado 6 de septiembre, personal del Cuartel IX de Bomberos de Río Turbio intervino ante un principio de incendio en un automóvil particular estacionado sobre calle 28 de Noviembre.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:15 horas, cuando un llamado a la línea de emergencias alertó sobre la presencia de humo y fuego en la parte delantera del vehículo. Al arribar al lugar, los bomberos constataron que el foco ígneo se encontraba en la cavidad del motor, con el capot cerrado y sin ocupantes en el rodado.

De inmediato se procedió a la apertura preventiva del capot, logrando sofocar el fuego y desconectar la batería para evitar una posible reactivación.

El vehículo afectado fue identificado como un Ford Fiesta Max. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y las causas fueron atribuidas a un origen accidental.

Juan Carlos Molina respondió al gobernador Claudio Vidal a través de las redes sociales

Cruce en redes entre Pablo Grasso y Claudio Vidal tras los resultados electorales

Javier Milei: “En el plano político sufrimos un revés electoral y hay que aceptarlo”

También

Siguenos:

Facebook Twitter Youtube Instagram
Facebook Twitter Youtube Instagram

Todos Los Derechos Reservados © 2024 Voces y Apuntes | Diseñado por ONNO ideas