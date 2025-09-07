Principio de incendio en un vehículo en Río Turbio

En la noche del sábado 6 de septiembre, personal del Cuartel IX de Bomberos de Río Turbio intervino ante un principio de incendio en un automóvil particular estacionado sobre calle 28 de Noviembre.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:15 horas, cuando un llamado a la línea de emergencias alertó sobre la presencia de humo y fuego en la parte delantera del vehículo. Al arribar al lugar, los bomberos constataron que el foco ígneo se encontraba en la cavidad del motor, con el capot cerrado y sin ocupantes en el rodado.

De inmediato se procedió a la apertura preventiva del capot, logrando sofocar el fuego y desconectar la batería para evitar una posible reactivación.

El vehículo afectado fue identificado como un Ford Fiesta Max. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y las causas fueron atribuidas a un origen accidental.