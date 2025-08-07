Principio de incendio en parroquia de Julia Dufour fue controlado sin heridos

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, el día 6 de agosto del corriente año, alrededor de las 17:07 horas, personal de la División Cuartel 26° con asiento en Julia Dufour intervino ante un principio de incendio registrado en una parroquia ubicada en la zona de circunvalación de dicha localidad.



El alerta fue recibido por efectivos de la dependencia tras la notificación de personal de la Policía Caminera, que informó la presencia de humo en el lugar. De manera inmediata se desplazaron dos móviles de primera intervención con dotaciones a cargo de personal policial y de bomberos.

Al arribar, se constató que el foco ígneo se originaba en el sector donde se encontraba instalado un calefactor, afectando material combustible cercano (cartón prensado) que habría tomado contacto con el tiraje del artefacto a gas.

Se procedió a la extinción y enfriamiento, controlando la situación y evitando su propagación.

En apoyo, acudió personal de la División Cuartel 9° y de la División Cuartel 14° desde la localidad de 28 de Noviembre. Una vez asegurado el lugar y corroborado que no existían riesgos adicionales, se dispuso el retorno de las dotaciones a sus respectivas bases, sin registrarse daños personales ni mayores afectaciones materiales.