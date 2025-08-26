Principio de incendio en el Pañol municipal de 28 de Noviembre

Un cortocircuito en el cielorraso del baño de hombres provocó un foco ígneo que fue rápidamente controlado por bomberos. No hubo personas heridas.

Un principio de incendio se registró en la tarde del lunes 25 de agosto en el Pañol de la Municipalidad de 28 de Noviembre, ubicado en Av. Circunvalación 25 de Mayo y calle Constitución. El hecho ocurrió alrededor de las 17:43 horas y demandó la intervención inmediata del personal del Cuartel 14 de Bomberos de la Policía de Santa Cruz.

Según se informó oficialmente, una vecina alertó sobre la presencia de humo y fuego en el sector del galpón municipal. Al llegar al lugar, los bomberos constataron que las llamas se habían originado en el cielorraso del baño de hombres, construido en mampostería de hormigón.

Gracias a la rápida acción de los efectivos, el foco fue sofocado en pocos minutos mediante una línea de ataque, con apoyo de personal de la División Comisaría Local.

Las pericias determinaron que el incendio se originó por una falla eléctrica en una caja octogonal metálica con conductores de instalación precaria. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.