Primera Reunión del Deporte Santacruceño: articulación, planificación y trabajo conjunto

El secretario de Estado de Deporte y Recreación remarcó la importancia del encuentro realizado en Cañadón Seco, junto al ministro Georgión y autoridades deportivas municipales, momento que permitió diseñar una agenda común para toda la provincia.

El secretario de Estado de Deporte y Recreación de Santa Cruz, Gabriel Murúa, brindó una entrevista a LU14 Radio Provincia en el marco de la visita del ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion, quien encabezó la Primera Reunión Provincial del Deporte Santacruceño. Del encuentro participaron directores de deportes de distintos municipios, junto con secretarios y subsecretarios vinculados a la gestión deportiva provincial.

En ese contexto, Murúa destacó que la reunión representa un hecho significativo para el deporte santacruceño, ya que se trata de la primera vez que un ministro de Desarrollo Social mantiene un encuentro de estas características con autoridades municipales responsables del área deportiva. Según expresó, esta instancia marca “una bisagra importante”, para realizar una planificación conjunta y fortalecer el trabajo territorial en cada localidad.

Asimismo, el funcionario agradeció la logística y el acompañamiento dispensado por la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, encabezada por Gabriel Galarza, y por la directora de Deporte local, Mariana Gordillo, quienes pusieron a disposición la infraestructura deportiva, y coordinaron el trabajo institucional para recibir a las autoridades provinciales y municipales.

Política de Estado y gestión deportiva

En relación con los principales ejes abordados durante la reunión, Murúa explicó que desde la Secretaría de Estado de Deporte se planteó la necesidad de conformar una mesa de trabajo permanente, en la que estén representados todos los municipios de la provincia con sus referentes y autoridades deportivas.

El funcionario recordó además que, desde que asumió la gestión el pasado 3 de diciembre junto a su equipo de trabajo, se propusieron mantener un contacto fluido y permanente con las autoridades locales, para conocer de primera mano las realidades que enfrentan al momento de dar respuestas a la comunidad en materia deportiva.

En ese sentido, señaló que el encuentro también permitió una presentación formal del equipo de trabajo provincial ante los referentes municipales, con el objetivo de continuar desarrollando los distintos programas que impulsa la Secretaría de Deporte y Recreación, y sostener un diálogo institucional que se extenderá durante todo el año.

Murúa resaltó que estos encuentros responden a un pedido del gobernador Claudio Vidal, orientado a fortalecer las actividades deportivas comunitarias y barriales, que se desarrollan en cada punto de la extensa geografía santacruceña. “Esto implica una gran responsabilidad, porque el deporte es practicado por distintas franjas etarias, que participan tanto en actividades recreativas como competitivas”, indicó.

Durante la reunión también se abordó la necesidad de coordinar acciones por zonas dentro de la provincia, con el propósito de sincronizar actividades, y acortar las distancias geográficas que caracterizan a Santa Cruz, generando así mayores oportunidades para el desarrollo de distintas disciplinas deportivas.

Comunicación y nuevas disciplinas

Murúa subrayó además la importancia de fortalecer la comunicación con las autoridades deportivas de cada comunidad. “Es necesario generar actividades aun en un contexto económico complejo. Para eso debemos priorizar el ingenio y el trabajo en equipo”, afirmó, al tiempo que puntualizó que ese fue también uno de los pedidos expresados por el ministro Georgion.

En ese marco, el funcionario puso el acento en la necesidad de contar con datos concretos sobre la realidad del deporte en la provincia. Para ello, se prevé realizar un censo deportivo que permita identificar actividades, referentes y deportistas, y así construir una base de información que contribuya a diseñar políticas públicas, acordes a las realidades de cada comunidad.

Infraestructura deportiva

Finalmente, Murúa valoró el impulso que el Gobierno Provincial viene dando a la infraestructura deportiva. Entre las obras mencionó la construcción del Salón de Usos Múltiples de la Liga de los Barrios en Río Gallegos, además de proyectos que se desarrollan en Comandante Luis Piedra Buena, Pico Truncado, Puerto Santa Cruz y la cancha de Estrella del Norte en Caleta Olivia, entre otras iniciativas en distintos puntos de la provincia.

Según sostuvo, estas obras reflejan una política de Estado orientada a mejorar los espacios destinados a la práctica deportiva, promoviendo la participación comunitaria y valores como el sentido de pertenencia, la integración y el trabajo en equipo. “En un contexto económico y social complejo que atraviesa el país, el deporte se convierte en un pilar fundamental para la comunidad”, cerró el funcionario.