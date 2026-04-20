Primera Jornada de Salud Mental y Adicciones: escuchar, acompañar y actuar

La senadora nacional por Santa Cruz, Natalia Gadano, invita a participar de la Primera Jornada de Salud Mental y Adicciones, un espacio de encuentro, reflexión y formación que busca visibilizar una problemática que atraviesa a toda la sociedad y promover herramientas concretas para su abordaje.

“La salud mental y las adicciones son desafíos que nos atraviesan como sociedad. No podemos mirar para otro lado”, sostuvo Gadano, y remarcó la importancia de generar espacios que permitan escuchar, aprender e intercambiar experiencias.Se trata de una jornada gratuita que se llevará a cabo el próximo martes 5 de mayo a las 9:00 h, en el Cine Comunal de Cañadón Seco (Calle Barrancas N° 8778), y para participar hay que inscribirse en el siguiente formulario: https://forms.gle/UYULvH27kiaXybZH6.

La jornada contará con la participación de destacados profesionales y autoridades en la materia, y su programa incluirá distintos paneles temáticos:

“Cómo impactan las drogas ilícitas en el organismo”, a cargo del Dr. Carlos Damin, médico psiquiatra y referente nacional en adicciones, junto a la ministra de Salud de Santa Cruz, María Lorena Ross y la secretaria de Estado de Políticas Sanitarias, Daniela Carod, expondrán sobre el impacto de los consumos problemáticos, la salud mental en jóvenes, las estrategias de prevención y el rol del Estado.

“Abordaje comunitario y políticas públicas”, con la participación del Lic. Claudio Grecco, especialista en adicciones y neurociencias con trayectoria nacional e internacional, y el subsecretario de Salud Mental de la provincia, Mariano Rodas. Profundizarán en el enfoque comunitario y la importancia de las políticas públicas en la prevención y el tratamiento.

Asimismo, habrá un espacio de testimonio: “Hablar desde lo humano”, con la participación de Lala Maurig y la senadora Natalia Gadano, donde se compartirán experiencias en primera persona para visibilizar la dimensión humana de esta problemática.

Por último se desarrollará el panel: “El deporte como herramienta de contención”, con la participación del deportista Matías “Coco” Gallo, destacando el rol del deporte como espacio de inclusión, acompañamiento y prevención.

La jornada tiene como objetivo generar conciencia, promover la prevención temprana y fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado, las familias y la comunidad, en el abordaje de las adicciones y la salud mental