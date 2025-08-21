Primera edición de “Tu Feria Más Cerca” en el Centro Salteño

En el marco del programa Concejo Más Cerca, este viernes 22 de agosto se realizará una jornada especial vinculada a productores y emprendedores en el Centro Salteño. Habrá feria de emprendedores, charlas de capacitación e intercambio de experiencias, y un espacio de asesoramiento profesional solidario abierto a toda la comunidad.

El programa Concejo Más Cerca llevará adelante una edición dedicada a productores, artesanos y emprendedores de Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia. La actividad se desarrollará este viernes 22 de agosto, de 15 a 20 horas, en el Centro Salteño (Av. B. Mitre 626).

La propuesta incluirá charlas orientadas a la economía popular, con la participación de referentes locales y regionales. Entre ellas se destacan la exposición sobre nuevas ordenanzas para el sector emprendedor, la experiencia organizativa de la asociación Feriantes Saavedra y la charla sobre el uso de sellos y marcas en la comercialización. También se presentarán iniciativas legislativas vinculadas al fortalecimiento de la producción local, como el programa “Hecho en Caleta Olivia” y la feria de frescos “Paseo del Árbol”.

En ese marco se desarrollará la primera edición de “Tu Feria Más Cerca”, que abrirá sus puertas de 17 a 21 horas. Allí, el público podrá recorrer puestos de emprendedores locales con productos frescos, conservas, plantas, embutidos, artesanías y mucho más, generando un espacio de intercambio directo entre productores, vecinos y vecinas.

El programa además contará con el espacio Profesionales Solidarios, donde abogados y contadores brindarán orientación legal, fiscal y contable sin costo. Asimismo, el concejal Carlos Aparicio atenderá audiencias y consultas sobre ordenanzas para el sector emprendedor.

“Queremos que el Concejo esté presente en los barrios y que las vecinas y vecinos cuenten con herramientas para fortalecer sus emprendimientos y proyectos”, expresó Aparicio, invitando a toda la comunidad a participar de la propuesta.