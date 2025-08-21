EN VIVO
Primera edición de “Tu Feria Más Cerca” en el Centro Salteño

En el marco del programa Concejo Más Cerca, este viernes 22 de agosto se realizará una jornada especial vinculada a productores y emprendedores en el Centro Salteño. Habrá feria de emprendedores, charlas de capacitación e intercambio de experiencias, y un espacio de asesoramiento profesional solidario abierto a toda la comunidad.

El programa Concejo Más Cerca llevará adelante una edición dedicada a productores, artesanos y emprendedores de Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia. La actividad se desarrollará este viernes 22 de agosto, de 15 a 20 horas, en el Centro Salteño (Av. B. Mitre 626).

La propuesta incluirá charlas orientadas a la economía popular, con la participación de referentes locales y regionales. Entre ellas se destacan la exposición sobre nuevas ordenanzas para el sector emprendedor, la experiencia organizativa de la asociación Feriantes Saavedra y la charla sobre el uso de sellos y marcas en la comercialización. También se presentarán iniciativas legislativas vinculadas al fortalecimiento de la producción local, como el programa “Hecho en Caleta Olivia” y la feria de frescos “Paseo del Árbol”.

En ese marco se desarrollará la primera edición de “Tu Feria Más Cerca”, que abrirá sus puertas de 17 a 21 horas. Allí, el público podrá recorrer puestos de emprendedores locales con productos frescos, conservas, plantas, embutidos, artesanías y mucho más, generando un espacio de intercambio directo entre productores, vecinos y vecinas.

 El programa además contará con el espacio Profesionales Solidarios, donde abogados y contadores brindarán orientación legal, fiscal y contable sin costo. Asimismo, el concejal Carlos Aparicio atenderá audiencias y consultas sobre ordenanzas para el sector emprendedor.

 “Queremos que el Concejo esté presente en los barrios y que las vecinas y vecinos cuenten con herramientas para fortalecer sus emprendimientos y proyectos”, expresó Aparicio, invitando a toda la comunidad a participar de la propuesta.

