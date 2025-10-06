Durante el fin de semana se llevó a cabo en el SUM del Centro Cultural el Primer Encuentro Patagónico de Patchwork y Quilting, con el apoyo de la Agencia de Desarrollo y el acompañamiento de varias áreas del Municipio.

La actividad fue organizada por Marina Olmos, quien celebró los 10 años de su taller “Costuras y algo más”, reuniendo a participantes y expositores de distintas localidades del país.

“Estamos en el cierre de estas tres jornadas de este primer encuentro de Patchwork, muy contentas todas con los expositores que vinieron de diferentes lugares, las profesoras, los talleres… la gente se fue muy satisfecha, así que hacemos un cierre felices”, expresó la organizadora.

El encuentro contó con ocho propuestas de talleres a cargo de cuatro profesoras invitadas provenientes de Esquel, La Pampa, Comodoro Rivadavia y Río Grande. Las actividades incluyeron opciones de jornada completa y media jornada, con contenidos pensados tanto para principiantes como para avanzados.

Asimismo, el evento contó con el apoyo de la marca suiza de máquinas de coser Bernina, que proveyó las 24 máquinas utilizadas en las clases, además de materiales y telas provenientes de Buenos Aires y Comodoro Rivadavia.

Finalmente, Marina Olmos agradeció a la Secretaría de Cultura, deportes y Juventud por brindar el espacio para el desarrollo del encuentro y celebró la participación de nuevas personas que se acercaron por primera vez a la experiencia del Patchwork y Quilting.