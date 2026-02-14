Prevención sanitaria: el CAP coordinó acciones con todas sus delegaciones

El Consejo Agrario Provincial (CAP) llevó adelante ayer una reunión virtual con delegados y referentes de las distintas delegaciones del organismo en todo el territorio provincial, con el objetivo de informar y unificar criterios respecto de la reciente resolución que establece el Estado de Prevención de Sarna Ovina en Santa Cruz.

El encuentro fue encabezado por el presidente del CAP, Hugo Garay, quien participó junto a los vocales del organismo Emilio Rivera y Miguel O’Byrne.

Durante la reunión se detallaron los alcances de la normativa, los requisitos obligatorios para el ingreso de ovinos a la provincia y los procedimientos de control que deberán aplicarse en cada delegación, con el fin de garantizar una implementación clara y uniforme en todo el territorio.

En ese marco, Garay señaló: “Santa Cruz logró mantenerse libre de sarna desde el 2023 y eso es resultado del trabajo que se viene haciendo con los productores y con cada delegación. Ahora tenemos que redoblar el compromiso. Esta resolución es una herramienta para cuidar la producción y el esfuerzo de todo el sector”.

Además, agregó: “Necesitamos que en cada punto de la provincia se apliquen los controles como corresponde. Y eso es responsabilidad de todos”.

Desde el CAP destacaron la importancia de estas instancias de coordinación para fortalecer el trabajo territorial y consolidar una política sanitaria que resguarde el estatus sanitario provincial y la actividad ganadera.