Presentaron Muestra de Arte en el Hospital de Caleta Olivia

En el marco de las actividades que se realizan en el taller SaludArte, desde el área de psicogerontología del Departamento de Salud Mental del Hospital Zonal de Caleta Olivia, se inauguró en el Banco Credicoop la exposición de arte titulada “Historias Pintadas”, una muestra que reúne las obras de adultos mayores que asisten al taller.

Las profesionales especialistas en psicogerontología, Daniela Justiniano y Madelyn Gracia Martínez, fueron las encargadas de inaugurar la exposición, detallando el recorrido y los objetivos del programa.

“Historias Pintadas” es un testimonio del poder del trabajo comunitario y la dedicación de los profesionales que, a través de programas como SaludArte, mejoran la calidad de vida y el bienestar mental de los adultos mayores de Caleta Olivia. En el marco de su apoyo a los artistas locales, El Banco Credicoop cedió el espacio de su filial para exponer estas obras durante 30 días.

Madelyn Gracia en sus palabras en la apertura de esta muestra, remarcó la importancia del arte como herramienta vital para la salud mental; y Gracia expresó: pintar, dibujar o modelar permite exteriorizar nuestras emociones, sueños, recuerdos y vivencias. Cada pincelada, cada color, cuenta una historia, dibuja recuerdos y expresa la esencia de un camino recorrido. Esta exposición es un testimonio de la riqueza de la vida en todas sus etapas y del poder transformador del arte. Cada obra es un fragmento de un viaje único, compartido con generosidad y belleza.

Mientras que Justiniano expresó su agradecimiento a las diversas entidades de la comunidad que brindan su espacio, apoyo y colaboración para el desarrollo de los diversos talleres del área de psicogerontología, que se vienen llevando a cabo desde el año 2021, tales como el equipo de trabajo de la Biblioteca Municipal “Mariano Moreno”, el Rotary Club, el Centro de Jubilados de Supeh, Centro de Jubilados Petroleros Privados, la Parroquia Virgen del Valle, al coordinador de la Unión Vecinal del Barrio Miramar y Fundación Flota Amarilla, a la representante del equipo de Newcom de Lobas y Lobos del Golfo, Gimena Justiniano, entre otros referentes de la ciudad de Caleta Olivia. Estos espacios comunitarios, expresó la Lic. Justiniano, proporcionan el bienestar colectivo de los adultos mayores que participan en los mismos, en quienes la creatividad florece y las conexiones humanas se fortalecen.

El emotivo evento emotivo, contó con la presencia de los artistas, familiares y diversas autoridades, entre ellos la secretaria de Estado de Políticas Sanitarias del Ministerio de Salud y Ambiente; Gachy Rudkin, directora del Hospital Modular “Wilson Parada”; referentes del área como Miguel Funes del CAPS “Virgen del Valle” y Olga Bravo, docente de artes visuales y coordinadora del taller SaludArte y el Decano de la UNPA-UACO, Claudio Fernández.