Presentaron el programa “Las Mujeres Conducen”

El intendente de la Municipalidad de Río Gallegos, Pablo Grasso, presentó este miércoles el programa “Las Mujeres Conducen”, iniciativa creada por la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Políticas de Género en conjunto con la Dirección Administrativa de Tránsito y que consiste en promover la incorporación de mujeres al sector de transporte público y privado de pasajeros.

Durante la ceremonia, se explicó que por decisión política del jefe comunal “hoy presentamos el programa de fomento laboral para choferesas de transporte público y privado de pasajeros” argumentando que “histórica y culturalmente se sostiene un trato desigual y discriminatorio hacia las mujeres en aquellos sectores masculinizados del mercado laboral, por lo que es el Estado quien debe asumir un rol activo para contrarrestar aquellas desigualdades estructurales a través de acciones positivas”.

El programa consiste en la “capacitación calificada” de mujeres que se inscribieron y que aspiran a obtener la licencia de conducir profesional, y que un cupo de choferesas serán trabajadoras de la empresa CityBus. Por otra parte, la Municipalidad se compromete a capacitar a las empresas de transporte que contraten a mujeres.

En la oportunidad, acompañaron al intendente Pablo Grasso, el jefe de Gabinete, Diego Robles; la secretaria de Gobierno, Sara Delgado; la directora de Políticas de Género, Laura Ibáñez; el director administrativo de Tránsito, Paulo Ortiz; y el director de la empresa CityBus, Ariel Ledesma.

Asimismo, se encontraban presentes demás autoridades comunales, concejales, representantes de la firma de transporte con asiento en la ciudad de Río Grande, y las mujeres inscriptas en el programa.

En primera instancia, tomó la palabra Laura Ibáñez, quien reconoció el trabajo del área de Capacitaciones de la Dirección de Políticas de Género y de la Dirección de Tránsito “que fueron quienes generaron esta primera etapa de preinscripción y van a estar a cargo de las capacitaciones”, dijo.

Luego envió un mensaje a las inscriptas: “A las protagonistas de todo esto, que son las mujeres que nos acompañan, decirles que el programa fue pensado para achicar esta brecha o desigualdad estructural que existe, permitiendo que las mujeres se formen, se capaciten, y que podamos ocupar lugares que históricamente fueron ocupados por los varones, estos lugares masculinizados”.

Ibáñez también mencionó que la capacitación tiene una etapa teórica, que está precisamente a cargo del personal de Políticas de Género y de la Dirección de Tránsito y después contará con la etapa práctica, cuyo examen también estará a cargo de Tránsito.

Seguidamente tomó la palabra la secretaria de Gobierno, Sara Delgado, quien reivindicó las políticas propiciadas desde el Estado en los últimos años sobre perspectiva de género y que el actual Gobierno Nacional ha ido quitando, mediante la supresión de entidades, programas y ministerios, algo que también cuestionó Delgado que está haciendo el Gobierno Provincial.

“Si no hubiese existido la perspectiva de género, gracias a la lucha de las mujeres, de nuestras abuelas, madres, gracias a nuestra lucha, no estaríamos acá hoy. No existirían programas para abordar la desigualdad que existe en un país en el que todavía las mujeres ganan 27% menos en relación al salario de los varones por la misma tarea. La perspectiva de género es importante. Nosotras entendemos que en este contexto justamente la oportunidad de igualar los accesos es algo que debe generar el Estado”, destacó.

Luego, planteó que “las mujeres, tanto como las diversidades, nos preguntamos ¿por qué estos proyectos de derecha y fascistas nos eligen a nosotras como enemigas? Nos hacemos esa pregunta, y la respuesta es fácil: porque el movimiento de mujeres es el que con más fuerza, más vehemencia y con más contundencia se ha dado en la República Argentina, y es ejemplo en Latinoamérica y el mundo. Y también lo es porque se plantó frente a estas ideas y es por eso que nos eligen como enemigas. Entonces, frente a eso es que son importantes proyectos como los que sostiene este Municipio, con este intendente, y que hablan de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de género”, puntualizó.

“Este programa viene a acompañar, porque ideológicamente entendemos que el Estado debe estar en estas cosas, porque creemos en un Estado con igualdad de oportunidades, pero también porque entendemos el contexto”, agregó.

Entre tanto, la funcionaria destacó también la posibilidad que representa contar con este tipo de alternativas. “Queremos más mujeres conduciendo, más mujeres en el transporte público, porque podemos hacer esas cosas”, remarcó, antes de cerrar con el ejemplo de lo ocurrido con las mujeres de la Cuenca Carbonífera que desde hace dos años pueden trabajar en la mina de carbón.

A su tiempo, el intendente Pablo Grasso cuestionó las políticas de achique y ajuste del Gobierno Nacional al que cuestionó porque busca, a como dé lugar, que las ecuaciones cierren afectando a la educación, a los jubilados “o que nos lleva a pagar a 200, 300 o 400 mil pesos el gas”. “Estamos en momentos donde pareciera que la dirigencia política se pelea por dar malas noticias, donde pareciera que ya está, ya votamos y ahora nos hace pito catalán”, lamentó.

Grasso cuestionó a esa dirigencia política que salió a buscar votos y a convencer a la gente durante la campaña electoral pero que, sin embargo, ahora no cumple con la palabra empeñada. “Después ya no querés atender a nadie, no querés dar oportunidades, ya no te preocupás en ver cómo solucionar un conflicto o un problema”, dijo.

“La verdad, resignamos los cierres de institutos, ministerios; resignamos la pelea de nuestros viejos, el futuro de nuestros jóvenes. La realidad es que nos votaron para ajustar a la política. La política tiene que ajustar, no la gente. Si ya la plata no alcanza y las oportunidades son cada vez menos”, apuntó.

Más adelante, el jefe comunal recordó que, en su momento, Nación quitó el subsidio al transporte público, aunque luego “también nos lo sacó la provincia. Sin embargo, nosotros nos hacemos cargo, y hoy tenemos la oportunidad de no solamente hacer esta capacitación, sino de que la empresa incorpore personal nuevo, de generar empleo”, recalcó.

“¿Qué quieren que les diga? La provincia y la nación van para un lado, nosotros vamos para el otro. ¿Para cuál? El de poder discutir cuáles son los problemas y cómo podemos resolverlos, cómo podemos trabajar y estar al frente. Lo que no hace el otro, tenemos que hacerlo nosotros”, cerró.

Choferes brindaron su testimonio sobre inserción laboral en el transporte público

Rocío y Leila, choferesas de la empresa CityBus en Río Grande, participaron del lanzamiento del programa “Las Mujeres Conducen” en Río Gallegos, donde compartieron sus experiencias de inserción laboral en Tierra del Fuego.

Rocío Vargas, quien trabaja hace seis años en la empresa, relató: “Entré sin experiencia a los 23 años, y la empresa me formó. Nos asignaron compañeros que nos enseñaron todo lo necesario. Mi consejo a las chicas es que disfruten, que los comentarios machistas entren por un oído y salgan por el otro. Esto nos fortalece”.

Leila Almonacid, con más de un año en CityBus, destacó: “Vengo de otro rubro, no tenía experiencia en conducción. La empresa nos brindó todas las herramientas, incluyendo un colectivo para rendir el examen. Es una experiencia hermosa, trabajamos con muchas personas y vemos realidades distintas. Mi consejo es que no hagan caso a los comentarios negativos, entre mujeres nos apoyamos”.