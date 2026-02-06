Presentaron el Programa Escuelas Secundarias Innovadoras en Santa Cruz

El Consejo Provincial de Educación presentó este viernes, el Programa Escuelas Secundarias Innovadoras de Santa Cruz, en el Auditorio del Centro Cultural de Río Gallegos. Se trata de fortalecer la educación secundaria, garantizar trayectorias escolares completas y significativas, promover aprendizajes innovadores, y acompañar a estudiantes, docentes y familias en la transformación educativa de la provincia.

Encabezó el acto la secretaria de Gestión Educativa, Adela Vera, acompañada por directores provinciales y generales, supervisores de Zona Sur, así como autoridades de las instituciones de Nivel Secundario de la ciudad. Asimismo, mediante modalidad remota, participaron supervisores y docentes de las zonas Norte, Centro y Sudoeste, junto a referentes de las direcciones regionales.

Durante la presentación, la directora Provincial de Educación Secundaria, Norma Gatica, destacó la importancia de acompañar los procesos de titulación mediante dispositivos que permitan acreditar saberes y experiencias, especialmente en aquellos estudiantes que aún no han podido completar su formación.

“Sabemos que todavía tenemos muchos estudiantes por recuperar. Si bien no obtuvimos los resultados esperados en una primera etapa, fue necesario ordenar el sistema, consolidar hábitos institucionales y fortalecer el cumplimiento de las normativas”, señaló.

Asimismo, remarcó que el objetivo central es garantizar el derecho a la educación y a la titulación, tanto para quienes continúan dentro del sistema como para quienes se encuentran fuera de él. “No vamos a dejar a ningún estudiante sin su título. Es una responsabilidad del Estado acompañarlos en este proceso”, afirmó.

Gatica subrayó además que la inclusión constituye uno de los pilares de las políticas educativas actuales, entendiendo al estudiante como un sujeto integral de derechos y promoviendo escenarios de aprendizaje donde todos puedan desarrollarse en igualdad de condiciones.

En relación a la infraestructura escolar, señaló que en general los establecimientos cuentan con condiciones adecuadas de funcionamiento, incluyendo calefacción, instalaciones eléctricas y de gas, y mantenimiento permanente, a través de planes de recuperación y convenios con municipios.

Por otra parte, la funcionaria destacó el trabajo articulado entre docentes, equipos de orientación, directivos, supervisores y autoridades educativas, señalando que “la transformación de la educación es una responsabilidad compartida”.

En el marco del proceso de innovación educativa iniciado, catorce instituciones de la provincia integran la Red de Escuelas Innovadoras, en articulación con una propuesta nacional impulsada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, orientada a resignificar la escuela secundaria. Estas instituciones iniciadoras estarán acompañadas por escuelas adherentes en todo el territorio provincial.

Además, Gatica sostuvo que la iniciativa se articula con el Plan de Mejora Institucional y con el fortalecimiento del Proyecto Educativo Institucional de cada establecimiento, promoviendo prácticas pedagógicas innovadoras y el desarrollo de capacidades, trayectorias y proyectos formativos.

Finalmente, la directora provincial remarcó que la selección de las escuelas participantes se realizó a partir de evaluaciones, informes supervisivos y antecedentes institucionales, priorizando el compromiso, el liderazgo y la distribución territorial equitativa.