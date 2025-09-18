Presentarán “Primavera Session IV” en el Museo de Arte Eduardo Minnicelli

El Museo de Arte Eduardo Minnicelli, dependiente del Consejo Provincial de Educación, invita a la comunidad a participar de Primavera Session Vol. IV, una jornada cultural que se realizará el domingo 21 de septiembre, de 15:00 a 20:00, en las instalaciones del museo.



La propuesta se enmarca en la misión educativa y cultural de la institución, que busca fortalecer el vínculo con la comunidad a través del arte, la creatividad y la participación activa de niños, jóvenes y adultos.



En esta edición se llevarán a cabo Talleres de Arte Express, breves experiencias de experimentación creativa, coordinadas por artistas invitados y docentes. Con un enfoque lúdico y accesible, los talleres invitan a celebrar la primavera como metáfora de florecimiento cultural.



Objetivos de la propuesta



-Promover el acceso democrático a las prácticas artísticas.



-Estimular la creatividad, la expresión personal y el trabajo colectivo.



-Vincular el arte contemporáneo con la comunidad desde una perspectiva inclusiva y formativa.



-Brindar a talleristas y docentes un espacio de práctica pedagógica en el ámbito educativo.



Cronograma



15:00 | Apertura del museo y bienvenida al público (recorrido libre por salas y patio, música ambiental).



15:45 – 16:45 | Taller 1: Collage en postales (Juan Infante).



16:45 – 17:45 | Taller 2: Trípticos en acuarela y técnica mixta (Damián Cardozo).



17:45 – 18:45 | Taller 3: Tarjetas pop-up (Melina Monzón).



18:45 – 19:45 | Taller 4: Antifaces (Carlos Durán).



La entrada es libre y gratuita, destinada a niños, jóvenes, adultos, docentes y talleristas de distintas disciplinas.



El Museo de Arte Eduardo Minnicelli invita a compartir esta experiencia que combina arte, encuentro y primavera en un mismo espacio.



Lugar: Museo de Arte Eduardo Minnicelli (Maipú 13, Río Gallegos).



Fecha: Domingo 21 de septiembre.



⏰ Horario: 15:00 a 20:00.



19:45 – 20:00 | Cierre colectivo.