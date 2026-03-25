Presentan herramientas claves para el seguimiento de los aprendizajes

El Consejo Provincial de Educación participó de una reunión virtual en el marco del convenio con la Fundación Perez Companc, el Instituto Natura y la compañía CGC, quienes acompañan la implementación del Plan de Alfabetización Plen@ en la provincia de Santa Cruz.

Del encuentro participaron la secretaria de Gestión Educativa, Adela Vera; la directora de desarrollo profesional y formación continua, Paulina Salemi; y la Directora Provincial de Evaluación, Yeni Bernard, junto a supervisores y directivos de escuelas primarias.

Durante la reunión, Mariana Ferroni y su equipo presentaron y analizaron herramientas claves para el seguimiento de los aprendizajes, entre ellas el Censo de Lectura de fin de 2º grado, una propuesta de evaluación que permite identificar distintos niveles de desempeño lector en un tiempo breve de aplicación, y que se llevará a cabo durante el mes de octubre.

En este marco, Vera señaló que también se abordaron las acciones de formación docente previstas, destacando la importancia de fortalecer la alfabetización inicial para mejorar las prácticas de enseñanza y garantizar la consolidación de los aprendizajes en las instituciones educativas de la provincia.

Por último, destacó que esta actividad forma parte de una alianza estratégica orientada a brindar acompañamiento técnico y fortalecer los procesos de formación docente, reafirmando el compromiso de la provincia con la alfabetización como política educativa central.