Presencia territorial del Ministerio de Desarrollo Social en zona norte

Este martes, la subsecretaria de Abordaje Territorial, Romina Contreras junto a la directora de Gestión e Integración Territorial sede Río Gallegos, Viviana de La Torre, iniciaron un recorrido de trabajo en la zona norte de la provincia.

Acompañada por la directora de Gestión e Integración Territorial zona norte Adriana Garzón; la directora Susana Coronel y Mónica Piutrillan, directora de Derechos Humanos y enlace con el Consejo de Participación Indígena, la funcionaria visitó Puerto Deseado, zona de chacras y Tellier, donde junto a los equipos locales de la cartera social se llevaron adelante distintos despliegues territoriales.

Durante la jornada, se realizó el abordaje de familias en situación de criticidad social, la entrega de leña a hogares sin servicio de gas y la distribución de insumos para el hogar a familias previamente relevadas en recorridos anteriores.

En este marco, la subsecretaria Romina Contreras destacó: “Estos relevamientos y el trabajo sostenido de los equipos de zona norte reflejan el compromiso del Gobierno de Santa Cruz en estar presentes en el territorio y dar respuestas inmediatas a las demandas de las familias. Nuestro objetivo es acompañar a cada hogar con acciones concretas que mejoren su vida cotidiana”.

Asimismo, la funcionaria anticipó que en los próximos días continuará el recorrido en las localidades de Pico Truncado y Las Heras, fortaleciendo la presencia del Estado en toda la región norte.

De esta manera, el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración reafirma su compromiso con la presencia territorial y el acompañamiento directo a las comunidades de la provincia.