Preparativos para una nueva velada de boxeo homenajeando a figuras locales

El próximo viernes 15 de agosto, a las 21 horas, se realizará una nueva jornada de boxeo en el gimnasio Enrique Mosconi, con la presencia de deportistas de distintas localidades y un homenaje especial a referentes históricos del ámbito local.

Se confirmó la participación de competidores provenientes de Trelew, Perito Moreno, Pico Truncado y Las Heras, con tres títulos regionales en juego.

David Jones, secretario de Cultura y Deportes, enfatizó la importancia de sostener esta disciplina en la ciudad, destacando la relevancia de quienes marcaron una trayectoria. “Más que nada, un homenaje al Tano, a Roberto, que están en vida, los vamos a homenajear, para que ellos también estén presentes”.

En cuanto a la organización, Jones indicó que la municipalidad asumirá los gastos operativos del evento y reconoció el aporte de otras entidades, especialmente de la Comisión de Padres. Asimismo, puso en valor la dedicación de quienes entrenan: “Sabemos el sacrificio que hacen, más siendo amateur, cuesta, pero de nuestra parte seguimos apoyando”.

Por último, invitó a la comunidad a acompañar la iniciativa: “A toda la población para que siga viniendo a estas veladas tan importantes para nuestros jóvenes que recién comienzan, y que esto sea un comienzo de muchas cosas importantes para nuestro boxeo”.