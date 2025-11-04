Premio Villarino 2025: el Municipio de Río Gallegos abre la convocatoria para reconocer a sus pioneros

El Premio Villarino, instituido por el Decreto Municipal N°1935 de 1993, reconoce cada año a los vecinos y vecinas con mayor antigüedad de residencia ininterrumpida en Río Gallegos. La inscripción para la nueva edición estará abierta hasta el 17 de noviembre en el Archivo Histórico Municipal, ubicado en avenida Constituyentes 255, que abre de lunes a viernes de 8 a 15 horas, donde podrán postularse personalmente o a través de familiares. El reconocimiento se entrega cada 19 de diciembre, durante el aniversario de la ciudad.

El responsable del Archivo Histórico Municipal, Jorge Achimón, informó que ya están abiertas las inscripciones para participar del Premio Villarino 2025, una distinción que busca “destacar y valorar a los pioneros de nuestra ciudad”. Este reconocimiento, instituido por el Decreto Municipal N°1935 en 1993, se entrega cada 19 de diciembre —día del aniversario de Río Gallegos— de la mano del intendente.

“El premio se otorga al vecino o vecina con mayor antigüedad de residencia ininterrumpida en la ciudad, no necesariamente a la persona más longeva”, aclaró Achimón, quien destacó la importancia de mantener viva la memoria local.

El proceso de inscripción y postulación ya está habilitado y se extenderá hasta el 17 de noviembre. Para participar, se debe completar una planilla de preinscripción que puede presentar el propio interesado, un familiar o cualquier vecino, siempre con la conformidad del postulante.

Entre los requisitos, se solicita presentar fotocopia del DNI, partida de nacimiento y documentación que certifique la antigüedad de residencia en la ciudad.

Además, los interesados pueden realizar consultas al teléfono 2966-541787 o al correo electrónico archivo@riogallegos.gob.ar.

Reconocer, preservar y multiplicar la Historia

En otra parte, Achimón manifestó que “es importante rescatar los testimonios de nuestros pioneros para que queden resguardados bajo la protección del Archivo Histórico Municipal”. A lo largo de los años, el Premio Villarino permitió conocer “muchas historias valiosas”.

El funcionario remarcó que la expectativa principal de esta nueva edición es “continuar y profundizar el reconocimiento social e institucional, destacando a aquellos vecinos y vecinas que fueron parte del crecimiento de Río Gallegos”.

También subrayó el valor colectivo del homenaje: “Queremos que la comunidad ponga en valor los relatos de nuestros adultos mayores y que este reconocimiento genere un efecto multiplicador en la recuperación de la memoria que resguardan nuestros pioneros”.