Premio del Festival Audiovisual Bariloche, Ramos: “es un orgullo para toda la comunidad artística”

La provincia de Santa Cruz recibió el Premio Sendfiles, en la categoría Video Danza, del Festival Audiovisual Bariloche 2025 (FAB), uno de los encuentros más importantes del país para el cine y las producciones independientes.

La obra galardonada es una producción pública del Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Estado de Cultura, que integró el trabajo de la Escuela Provincial de Danza, la Sinfonietta Re Si y el Área de Realizaciones Audiovisuales, dirigida por Mario Cádiz.

El secretario de Estado de Cultura, Adriel Ramos, en declaraciones brindadas a la Subsecretaría de Producción y Contenidos, destacó el valor del reconocimiento y señaló que “se trata de una producción pública que integra tres disciplinas: la danza, la música y el audiovisual”. En ese sentido, subrayó que “este premio fortalece y da mayor visibilidad a la producción cultural de Santa Cruz, y es parte de las políticas culturales que impulsamos desde el Gobierno Provincial, con el acompañamiento del gobernador Claudio Vidal”.

Ramos recordó, además, que la obra premiada fue la única producción santacruceña presente en el prestigioso festival, lo que representa “un motivo de orgullo para toda la comunidad artística”.

Por su parte, el realizador Mario Cádiz, quien dirigió la propuesta audiovisual, expresó su satisfacción por el reconocimiento: “Presentar nuestro trabajo en un festival de esta magnitud fue una experiencia muy positiva. Nos tomó por sorpresa quedar seleccionados y luego ser premiados, porque competíamos con producciones que ya tienen una trayectoria en el género de videodanza”.

Cádiz explicó que el proyecto nació de la colaboración entre la Escuela Provincial de Danza y la Sinfonietta Re Si, a partir de una interpretación del Pericón Nacional. “Cuando vi el despliegue escenográfico que hacían los chicos, sentí que valía la pena elaborar un producto audiovisual que uniera esas dos expresiones. Aprovechamos las fechas patrias para concretarlo y fue el momento ideal”, relató.

El realizador adelantó que el trabajo será presentado próximamente en el Festival Artístico Audiovisual de El Bolsón, donde participará de la instancia de preselección. Además, señaló que están pensando en nuevos proyectos que permitan mostrar otras disciplinas de la Escuela Provincial de Danza, como el tango, danza clásica y contemporánea, a través de producciones audiovisuales.

La obra de videodanza premiada puede verse en el canal de YouTube de Cultura Santa Cruz, y también en el Instagram oficial de la Secretaría de Estado de Cultura.