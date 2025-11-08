Pre-inscripciones al Ciclo Lectivo 2026

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, informa a la comunidad educativa las fechas, horarios y modalidad de las Preinscripciones para ingreso a los niveles Inicial, Primario, Secundario y Escuelas Técnicas para el Ciclo Lectivo 2026.
NIVELES Y MODALIDADES
- Nivel Inicial: Preinscripción SOLO para ingreso a Sala de 4 años (cumplidos al 30/06/2026).
- Nivel Primario: Preinscripción SOLO para ingreso a Primer Grado.
- Nivel Secundario (Común) y Escuelas Técnicas: Preinscripción SOLO para ingreso a Primer Año.
Importante: Para el ciclo lectivo 2026, el link de preinscripción se habilitará a la misma hora en que se realizará la inscripción online, disponible en la página web oficial del CPE.
MODALIDAD RURAL – TODAS LAS SEDES Y NIVELES – MODO PRESENCIAL
Lunes 10/11 al jueves 13/11 en horario escolar en cada establecimiento:
-EPPR N° 48 (Bajo Caracoles)
-EPPR N° 37 (Bella Vista)
-EPPR N° 24 (Camusu Aike)
-EPPR N° 31 (Est. El Cóndor)
-EPPR N° 25 (Est. Glencross)
-EPPR N° 26 (Las Vegas)
-EPPR N° 20 (Fitz Roy)
-EPPR N° 34 (Ftes. del Coyle)
-HOGAR N° 2 (Gob. Gregores)
-EPPR N° 07 (Jaramillo)
-EPPR N° 21 (Koluel Kaike)
-EPPR N° 42 (Lago Posadas)
-EPPR N° 51 (Tellier)
-EPPR N° 16 (Tres Lagos)
-CPESRI N° 35 (Todas las sedes)
NIVEL INICIAL – Preinscripción SOLO para ingreso a SALA DE 4 AÑOS
Modo virtual (localidades con más de un Jardín Estatal), en el horario de 09:00 a 17:00:
-28 DE NOVIEMBRE – Viernes 14/11/2025
-RÍO TURBIO – Viernes 14/11/2025
-RÍO GALLEGOS – Lunes 17/11/2025
-PICO TRUNCADO – Martes 18/11/2025
-LAS HERAS – Jueves 20/11/2025
-PUERTO DESEADO – Martes 25/11/2025
-PUERTO SAN JULIÁN – Martes 25/11/2025
-CALETA OLIVIA – Miércoles 26/11/2025
-EL CALAFATE – Jueves 27/11/2025
-LUIS PIEDRA BUENA – Viernes 28/11/2025
Modo presencial (localidades con un solo Jardín Estatal):
Lunes 10/11 hasta jueves 13/11 en horario escolar
-CAÑADÓN SECO
-EL CHALTÉN
-FITZ ROY
-GOBERNADOR GREGORES
-JARAMILLO
-JULIA DUFOUR
-KOLUEL KAIKE
-LAGO POSADAS
-LOS ANTIGUOS
-PERITO MORENO
-PUERTO SANTA CRUZ
-ROSPENTEK
-TRES LAGOS
NIVEL PRIMARIO – Preinscripción SOLO para ingreso a PRIMER GRADO
Modo virtual (localidades con más de una Escuela Primaria Estatal), en el horario de 09:00 a 17:00:
-28 DE NOVIEMBRE – Viernes 14/11/2025
-RÍO TURBIO – Viernes 14/11/2025
-LOS ANTIGUOS – Viernes 14/11/2025
-PERITO MORENO – Viernes 28/11/2025
-RÍO GALLEGOS – Lunes 17/11/2025
-PICO TRUNCADO – Martes 18/11/2025
-LAS HERAS – Jueves 20/11/2025
-PUERTO DESEADO – Martes 25/11/2025
-PUERTO SAN JULIÁN – Martes 25/11/2025
-CALETA OLIVIA – Miércoles 26/11/2025
-EL CALAFATE – Jueves 27/11/2025
-LUIS PIEDRA BUENA – Viernes 28/11/2025
-PERITO MORENO – Viernes 14/11/2025
-LOS ANTIGUOS – Viernes 28/11/2025
Modo presencial (localidades con una sola Escuela Primaria Estatal):
Lunes 10/11 hasta viernes 14/11 en horario escolar
-CAÑADÓN SECO
-EL CHALTÉN
-GOBERNADOR GREGORES
-JULIA DUFOUR
-PUERTO SANTA CRUZ
-ROSPENTEK
NIVEL SECUNDARIO y ESCUELAS TÉCNICAS (Primer Año)
Modo virtual (localidades con más de una oferta de Secundario o Técnica), en el horario de 09:00 a 17:00:
-28 DE NOVIEMBRE – Viernes 14/11/2025
-RÍO TURBIO – Viernes 14/11/2025
-LOS ANTIGUOS – Viernes 14/11/2025
-PERITO MORENO – Viernes 28/11/2025
-PICO TRUNCADO – Martes 18/11/2025
-RÍO GALLEGOS – Miércoles 19/11/2025
-LAS HERAS – Jueves 20/11/2025
-PUERTO DESEADO – Martes 25/11/2025
-PUERTO SAN JULIÁN – Martes 25/11/2025
-CALETA OLIVIA – Miércoles 26/11/2025
-EL CALAFATE – Jueves 27/11/2025
-PUERTO SANTA CRUZ – Jueves 27/11/2025
-LUIS PIEDRA BUENA – Viernes 28/11/2025
-GOBERNADOR GREGORES – Viernes 28/11/2025
Modo presencial (localidades con una sola oferta de Secundario o Técnica):
Lunes 10/11 hasta viernes 14/11 en horario escolar
-CAÑADÓN SECO
-EL CHALTÉN
-JARAMILLO
-KOLUEL KAIKE
-LAGO POSADAS
-ROSPENTEK
-TRES LAGOS
Documentación necesaria para CONFIRMAR VACANTE
Nivel Inicial
Del 9 al 12 de diciembre de 2025
-Fotocopia del Documento de Identidad del ESTUDIANTE.
-Constancia de CUIL.
-Fotocopia del Documento de identidad de sus progenitores.
-Partida de nacimiento.
-Ficha de LUA completa.
-Carpeta colgante.
En el mes de febrero de 2026
Certificado SELLADO por Vacunatorio Público (Centro de Salud u Hospital) donde conste que el/la ingresante tiene el Calendario Nacional de Vacunación COMPLETO.
-Fotocopia de las hojas 1 y 2 de la libreta sanitaria.
Nivel Primario
Del 9 al 12 de diciembre de 2025
-Fotocopia del Documento de Identidad del ESTUDIANTE.
-Fotocopia del Documento de identidad de sus progenitores.
-Partida de nacimiento.
-Ficha de LUA completa.
-Certificado de terminalidad e Informe del nivel inicial.
-Carpeta colgante o con solapa.
En el mes de febrero de 2026
-Planilla de datos de la escuela.
Certificado SELLADO por Vacunatorio Público (Centro de Salud u Hospital) donde conste que el/la ingresante tiene el Calendario Nacional de Vacunación COMPLETO.
Nivel Secundario
Del 09 al 12 de diciembre de 2025
-Fotocopia del Documento de Identidad del ESTUDIANTE.
-Fotocopia del Documento de identidad de sus progenitores.
-Ficha de LUA completa.
-Constancia de finalización de Nivel Primario.
-Carpeta colgante o con solapa.
En el mes de febrero de 2026
Certificado SELLADO por Vacunatorio Público (Centro de Salud u Hospital) donde conste que el/la ingresante tiene el Calendario Nacional de Vacunación COMPLETO.
Modalidad Técnico Profesional
Del 9 al 12 de diciembre de 2025
-Fotocopia del Documento de Identidad del ESTUDIANTE.
-Foto 4 x 4.
-Fotocopia partida de nacimiento.
-Constancia de CUIL.
-Fotocopia del Documento de identidad de sus progenitores.
-Ficha de LUA completa.
-Constancia de finalización de Nivel Primario.
-Carpeta colgante o con solapa.
En el mes de febrero de 2026
Certificado SELLADO por Vacunatorio Público (Centro de Salud u Hospital) donde conste que el/la ingresante tiene el Calendario Nacional de Vacunación COMPLETO.