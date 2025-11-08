Pre-inscripciones al Ciclo Lectivo 2026

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, informa a la comunidad educativa las fechas, horarios y modalidad de las Preinscripciones para ingreso a los niveles Inicial, Primario, Secundario y Escuelas Técnicas para el Ciclo Lectivo 2026.

NIVELES Y MODALIDADES

Nivel Inicial : Preinscripción SOLO para ingreso a Sala de 4 años (cumplidos al 30/06/2026).

: Preinscripción SOLO para ingreso a Sala de 4 años (cumplidos al 30/06/2026). Nivel Primario : Preinscripción SOLO para ingreso a Primer Grado.

: Preinscripción SOLO para ingreso a Primer Grado. Nivel Secundario (Común) y Escuelas Técnicas: Preinscripción SOLO para ingreso a Primer Año.

Importante: Para el ciclo lectivo 2026, el link de preinscripción se habilitará a la misma hora en que se realizará la inscripción online, disponible en la página web oficial del CPE.

MODALIDAD RURAL – TODAS LAS SEDES Y NIVELES – MODO PRESENCIAL

Lunes 10/11 al jueves 13/11 en horario escolar en cada establecimiento:

-EPPR N° 48 (Bajo Caracoles)

-EPPR N° 37 (Bella Vista)

-EPPR N° 24 (Camusu Aike)

-EPPR N° 31 (Est. El Cóndor)

-EPPR N° 25 (Est. Glencross)

-EPPR N° 26 (Las Vegas)

-EPPR N° 20 (Fitz Roy)

-EPPR N° 34 (Ftes. del Coyle)

-HOGAR N° 2 (Gob. Gregores)

-EPPR N° 07 (Jaramillo)

-EPPR N° 21 (Koluel Kaike)

-EPPR N° 42 (Lago Posadas)

-EPPR N° 51 (Tellier)

-EPPR N° 16 (Tres Lagos)

-CPESRI N° 35 (Todas las sedes)

NIVEL INICIAL – Preinscripción SOLO para ingreso a SALA DE 4 AÑOS

Modo virtual (localidades con más de un Jardín Estatal), en el horario de 09:00 a 17:00:

-28 DE NOVIEMBRE – Viernes 14/11/2025

-RÍO TURBIO – Viernes 14/11/2025

-RÍO GALLEGOS – Lunes 17/11/2025

-PICO TRUNCADO – Martes 18/11/2025

-LAS HERAS – Jueves 20/11/2025

-PUERTO DESEADO – Martes 25/11/2025

-PUERTO SAN JULIÁN – Martes 25/11/2025

-CALETA OLIVIA – Miércoles 26/11/2025

-EL CALAFATE – Jueves 27/11/2025

-LUIS PIEDRA BUENA – Viernes 28/11/2025

Modo presencial (localidades con un solo Jardín Estatal):

Lunes 10/11 hasta jueves 13/11 en horario escolar

-CAÑADÓN SECO

-EL CHALTÉN

-FITZ ROY

-GOBERNADOR GREGORES

-JARAMILLO

-JULIA DUFOUR

-KOLUEL KAIKE

-LAGO POSADAS

-LOS ANTIGUOS

-PERITO MORENO

-PUERTO SANTA CRUZ

-ROSPENTEK

-TRES LAGOS

NIVEL PRIMARIO – Preinscripción SOLO para ingreso a PRIMER GRADO

Modo virtual (localidades con más de una Escuela Primaria Estatal), en el horario de 09:00 a 17:00:

-28 DE NOVIEMBRE – Viernes 14/11/2025

-RÍO TURBIO – Viernes 14/11/2025

-LOS ANTIGUOS – Viernes 14/11/2025

-PERITO MORENO – Viernes 28/11/2025

-RÍO GALLEGOS – Lunes 17/11/2025

-PICO TRUNCADO – Martes 18/11/2025

-LAS HERAS – Jueves 20/11/2025

-PUERTO DESEADO – Martes 25/11/2025

-PUERTO SAN JULIÁN – Martes 25/11/2025

-CALETA OLIVIA – Miércoles 26/11/2025

-EL CALAFATE – Jueves 27/11/2025

-LUIS PIEDRA BUENA – Viernes 28/11/2025

Modo presencial (localidades con una sola Escuela Primaria Estatal):

Lunes 10/11 hasta viernes 14/11 en horario escolar

-CAÑADÓN SECO

-EL CHALTÉN

-GOBERNADOR GREGORES

-JULIA DUFOUR

-PUERTO SANTA CRUZ

-ROSPENTEK

NIVEL SECUNDARIO y ESCUELAS TÉCNICAS (Primer Año)

Modo virtual (localidades con más de una oferta de Secundario o Técnica), en el horario de 09:00 a 17:00:

-28 DE NOVIEMBRE – Viernes 14/11/2025

-RÍO TURBIO – Viernes 14/11/2025

-LOS ANTIGUOS – Viernes 14/11/2025

-PERITO MORENO – Viernes 28/11/2025

-PICO TRUNCADO – Martes 18/11/2025

-RÍO GALLEGOS – Miércoles 19/11/2025

-LAS HERAS – Jueves 20/11/2025

-PUERTO DESEADO – Martes 25/11/2025

-PUERTO SAN JULIÁN – Martes 25/11/2025

-CALETA OLIVIA – Miércoles 26/11/2025

-EL CALAFATE – Jueves 27/11/2025

-PUERTO SANTA CRUZ – Jueves 27/11/2025

-LUIS PIEDRA BUENA – Viernes 28/11/2025

-GOBERNADOR GREGORES – Viernes 28/11/2025

Modo presencial (localidades con una sola oferta de Secundario o Técnica):

Lunes 10/11 hasta viernes 14/11 en horario escolar

-CAÑADÓN SECO

-EL CHALTÉN

-JARAMILLO

-KOLUEL KAIKE

-LAGO POSADAS

-ROSPENTEK

-TRES LAGOS

Documentación necesaria para CONFIRMAR VACANTE

Nivel Inicial

Del 9 al 12 de diciembre de 2025

-Fotocopia del Documento de Identidad del ESTUDIANTE.

-Constancia de CUIL.

-Fotocopia del Documento de identidad de sus progenitores.

-Partida de nacimiento.

-Ficha de LUA completa.

-Carpeta colgante.

En el mes de febrero de 2026

Certificado SELLADO por Vacunatorio Público (Centro de Salud u Hospital) donde conste que el/la ingresante tiene el Calendario Nacional de Vacunación COMPLETO.

-Fotocopia de las hojas 1 y 2 de la libreta sanitaria.

Nivel Primario

Del 9 al 12 de diciembre de 2025

-Fotocopia del Documento de Identidad del ESTUDIANTE.

-Fotocopia del Documento de identidad de sus progenitores.

-Partida de nacimiento.

-Ficha de LUA completa.

-Certificado de terminalidad e Informe del nivel inicial.

-Carpeta colgante o con solapa.

En el mes de febrero de 2026

-Planilla de datos de la escuela.

Certificado SELLADO por Vacunatorio Público (Centro de Salud u Hospital) donde conste que el/la ingresante tiene el Calendario Nacional de Vacunación COMPLETO.

Nivel Secundario

Del 09 al 12 de diciembre de 2025

-Fotocopia del Documento de Identidad del ESTUDIANTE.

-Fotocopia del Documento de identidad de sus progenitores.

-Ficha de LUA completa.

-Constancia de finalización de Nivel Primario.

-Carpeta colgante o con solapa.

En el mes de febrero de 2026

Certificado SELLADO por Vacunatorio Público (Centro de Salud u Hospital) donde conste que el/la ingresante tiene el Calendario Nacional de Vacunación COMPLETO.

Modalidad Técnico Profesional

Del 9 al 12 de diciembre de 2025

-Fotocopia del Documento de Identidad del ESTUDIANTE.

-Foto 4 x 4.

-Fotocopia partida de nacimiento.

-Constancia de CUIL.

-Fotocopia del Documento de identidad de sus progenitores.

-Ficha de LUA completa.

-Constancia de finalización de Nivel Primario.

-Carpeta colgante o con solapa.

En el mes de febrero de 2026

Certificado SELLADO por Vacunatorio Público (Centro de Salud u Hospital) donde conste que el/la ingresante tiene el Calendario Nacional de Vacunación COMPLETO.