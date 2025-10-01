Prácticas que forman futuro: estudiantes de la Escuela Especial N°14 realizan experiencias de capacitación laboral

El Consejo Provincial de Educación, en el marco de un convenio de cooperación institucional y asistencia técnica con la empresa Franoi, impulsa nuevas oportunidades de formación y vinculación con el mundo del trabajo para estudiantes de la Escuela Especial N°14 de Río Gallegos.



La propuesta, destinada a jóvenes de entre 16 y 22 años, tiene como finalidad generar actividades y prácticas que permitan a los alumnos adquirir experiencia real en entornos laborales, aplicando los contenidos desarrollados en la institución educativa.



El convenio contempla el traslado en transporte escolar y el acompañamiento permanente de los docentes en los distintos turnos, garantizando que cada instancia se viva como una verdadera oportunidad de aprendizaje.



De esta manera, el CPE reafirma su compromiso con la inclusión laboral y la autonomía de los estudiantes, potenciando la articulación entre la escuela y el sector productivo, y fortaleciendo el desarrollo de competencias para el futuro.