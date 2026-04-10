Prácticas profesionalizantes en Santa Cruz: el Gobierno firma convenios para vincular educación y empleo

El Consejo Provincial de Educación rubricó acuerdos de cooperación con los ministerios de Salud y Ambiente; Desarrollo Social, Igualdad e Integración; Seguridad; y Producción, Comercio e Industria, así como con la Secretaría General de la Gobernación y el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), con el objetivo de ampliar los espacios de formación en contextos reales y fortalecer la articulación entre el sistema educativo y las distintas áreas del Estado provincial.

El Gobierno de Claudio Vidal, a través del Consejo Provincial de Educación (CPE), llevó adelante este viernes por la mañana la firma de Convenios Marco y Específicos con distintos organismos del Estado Provincial, con el objetivo de garantizar prácticas profesionalizantes para estudiantes en ámbitos reales de formación.

El acto se desarrolló en el Salón Gregores de Casa de Gobierno y fue encabezado por la presidenta del CPE, Iris Rasgido, junto a autoridades del Ejecutivo Provincial, consolidando una política pública que promueve la articulación entre el sistema educativo y el mundo laboral.

Salud y Ambiente: formación en ámbitos sanitarios y comunitarios

En el marco del convenio firmado con el Ministerio de Salud y Ambiente, a cargo de Lorena Ross, se establecen mecanismos de articulación para que estudiantes puedan realizar prácticas en espacios vinculados al sistema sanitario.

El acuerdo contempla la organización conjunta de actividades, la designación de referentes institucionales y la planificación de acciones específicas orientadas al desarrollo integral de los estudiantes.

Carpetas médicas

Asimismo, en este acto se celebró un Convenio Específico orientado a optimizar el funcionamiento del sistema de control y seguimiento del ausentismo laboral por causas médicas.

El acuerdo prevé el trabajo conjunto en la gestión de licencias, la intervención de servicios de salud ocupacional y la implementación de circuitos administrativos en el Hospital Regional de Río Gallegos, incluyendo la designación de personal específico para estas tareas.

Asimismo, se garantiza la protección de datos personales y la confidencialidad de la información, en el marco de la normativa vigente.

Desarrollo Social: prácticas con enfoque comunitario

En articulación con el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a cargo de Sebastián Georgion, se avanzó en un Convenio Marco relacionado a llevar a cabo de forma conjunta pautas claves para el desarrollo integral de los estudiantes santacruceños. También se firmaron tres Convenios Específicos que amplía las acciones conjuntas.

Derechos e Infancia

Relacionado con un fuerte enfoque social y territorial.

Entre los principales ejes se destacan:

El fortalecimiento de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI)

La promoción de políticas públicas para la primera infancia

El acompañamiento a familias y comunidades

El desarrollo de propuestas educativas, recreativas y de inclusión

Además, se establecen mecanismos de supervisión pedagógica, designación de docentes y articulación institucional para garantizar el desarrollo integral de niñas y niños en toda la provincia.

Anexo de espacios educativos: uso comunitario y extensión horaria

Se incorpora propuestas orientadas al deporte, la recreación y la participación comunitaria, promoviendo el acceso a espacios educativos durante fines de semana y fortaleciendo hábitos saludables en la comunidad.

Como parte de los acuerdos específicos, se incorporó un anexo que establece la disponibilidad de distintos establecimientos educativos para el desarrollo de actividades durante sábados y domingos.

Entre ellos se incluyen instituciones como EPP N° 91, N° 41, N° 39, N° 44, N° 61, N° 15, N° 58, así como colegios secundarios como el C.P.E.S. N° 26, entre otros, con horarios establecidos de 10:00 a 18:00 horas, ampliando el uso de la infraestructura escolar para actividades formativas, deportivas y comunitarias.

Producción: vinculación con el entramado productivo

A través del convenio rubricado con el Ministerio de Producción, Comercio e Industria, encabezado por Nadia Ricci, se promueve la inserción de estudiantes en ámbitos relacionados con la actividad productiva y el desarrollo económico.

Estos acuerdos permiten generar experiencias prácticas que fortalecen las capacidades vinculadas al empleo, la industria y la generación de valor en la provincia.

Seguridad: prevención, formación y conciencia ciudadana

En el caso del Ministerio de Seguridad, encabezado por Pedro Prodromos, el convenio establece líneas de trabajo orientadas a la capacitación y concientización de estudiantes en materia de prevención del delito y autoprotección.

Se promueve la incorporación de contenidos y acciones educativas que fortalecen la seguridad comunitaria y la formación ciudadana en los distintos niveles del sistema educativo.

Secretaría General: fortalecimiento institucional y formación en gestión pública

Mediante el convenio firmado con la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Soledad Boggio, se amplían los espacios de prácticas vinculados a la administración pública.

Esta articulación permite a los estudiantes conocer el funcionamiento del Estado, adquirir herramientas de gestión y participar en procesos administrativos reales.

IDUV: formación vinculada al desarrollo urbano

En el caso del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), presidido por Marcelo De La Torre, el convenio establece la articulación para prácticas vinculadas a la planificación, infraestructura y desarrollo habitacional.

Este tipo de experiencias permite a los estudiantes conocer de primera mano los procesos de obra pública y desarrollo urbano en la provincia.

Un marco institucional para garantizar oportunidades

Los convenios firmados establecen lineamientos claros en cuanto a la organización, planificación y ejecución de las prácticas, incluyendo la designación de referentes, la protección de datos y la posibilidad de implementar acuerdos específicos según cada necesidad.

Asimismo, se fija la vigencia de los acuerdos hasta la finalización del ciclo lectivo 2026, garantizando continuidad y previsibilidad en las acciones.

Una política educativa con proyección al trabajo

Con esta iniciativa, el Gobierno Provincial reafirma su compromiso con una educación que no solo forma en lo académico, sino que también brinda herramientas concretas para la inserción laboral y el desarrollo personal de los jóvenes santacruceños.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios.