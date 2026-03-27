Potencian la alfabetización en escuelas de Puerto San Julián con la entrega de táblets y libros

Dando continuidad a la entrega de táblets y libros, el Consejo Provincial de Educación (CPE) concretó una nueva distribución de estos recursos en instituciones educativas de Puerto San Julián.

Esta iniciativa, enmarcada en el Plan Provincial de Alfabetización Plen@, tiene como objetivo fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en los primeros años de escolaridad, promoviendo el desarrollo de la lectura y la escritura a través de estrategias situadas que integran a estudiantes, docentes y equipos directivos.

En esta ocasión, la directora general de Educación de Zona Centro, María Pía Morini, explicó que el equipo técnico de alfabetización del CPE llevó adelante una asistencia situada en la Escuela Provincial de Educación Primaria N°4, destinada a estudiantes de primero, segundo y tercer grado, pertenecientes a la primera unidad pedagógica. En ese sentido, se desarrollaron diversas actividades junto a alumnos, docentes y equipos directivos, orientadas a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula.



Entrega de recursos didácticos

Asimismo, destacó que durante la jornada se realizó la entrega de recursos didácticos, entre ellos táblets y libros de texto, que serán utilizados cotidianamente para potenciar la lectura, la escritura y el vínculo con la literatura. También, remarcó que la incorporación de estas herramientas resulta fundamental para enriquecer las prácticas pedagógicas y acompañar el trabajo diario en las escuelas.



Políticas educativas integrales

Por su parte, la referente territorial de Alfabetización de Escuelas Alfa en Red, Liliana Buryaile, valoró el trabajo articulado y subrayó que la incorporación de libros y táblets constituye una herramienta clave para enriquecer las propuestas de enseñanza.

Estas acciones forman parte de una política educativa integral, que busca garantizar más y mejores oportunidades de aprendizaje, fortaleciendo la alfabetización como eje central para el desarrollo educativo de niñas y niños, en toda la provincia.