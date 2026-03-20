“Postales del Interior”: la Fiesta de la Estepa Patagónica de Las Heras, protagonista en La Peña de Frecuencia en Centralizate

En el marco del programa La Peña de Frecuencia en Centralizate, se desarrolló una nueva edición del segmento “Postales del Interior”, un espacio dedicado a recorrer y visibilizar las realidades, celebraciones y protagonistas de distintos puntos de la Patagonia.



En esta oportunidad, el foco estuvo puesto en la localidad de Las Heras, donde se realizó un balance de la reciente Fiesta de la Estepa Patagónica, uno de los eventos más representativos de la identidad cultural y productiva de la región.



Para compartir detalles sobre el desarrollo de esta celebración, participó Verónica Ovejero, coordinadora de Turismo de Las Heras, quien destacó la convocatoria de vecinos y visitantes, así como la diversidad de actividades que formaron parte de la propuesta.



Durante la entrevista, se abordaron las sensaciones que dejó esta nueva edición y el crecimiento sostenido de la fiesta, que año a año fortalece el vínculo con las tradiciones, la producción local y la vida en la estepa patagónica.



De esta manera, Postales del Interior continúa consolidándose como un espacio que pone en valor la cultura, las historias y la identidad de cada rincón de la región.