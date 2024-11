Ponce: “No vi ninguna invasión, simplemente personas en contra el RIGI”

Así lo indicó la Vicepresidenta del Bloque Unión por la Patria-PJ, Lorena Ponce quien fue cuestionada y atacada por un asesor de la Presidencia de la Cámara de Diputados mientras se desarrolla el cuarto intermedio solicitado en horas del mediodía por el Bloque Oficialista.

Casi en forma calcada a otras sesiones ordinarias, el bloque oficialista solicitó un cuarto intermedio para el análisis del Régimen de Inversiones para Grandes Empresas (RIGI) y no retornó al recinto parlamentario. En esta oportunidad, lograron manifestarse representantes de la multisectorial y luego, desde el oficialismo se pidió el cuarto intermedio y al momento del envío de esta comunicación no habían retornado al recinto.



“Me sorprendieron las manifestaciones de Zeidan en redes sociales, y me dieron vergüenza ajena porque un funcionario ñoqui de la actual administración de Leguizamón no debería hacer foco en eso sino en la cantidad de cargos políticos oficialistas que debieron sentarse obligados en las tribunas”, indicó la diputada Lorena Ponce.



“Debo decirle también que la presencia de las personas en las gradas no es lo que extiende el cuarto intermedio; ya que el propio bloque oficialista fue el que solicitó la medida, así como tiene tiempo para tomar capturas de la sala de control de las cámaras en el recinto, debería tenerlo para conocer cómo se trabaja en este Poder Legislativo”, manifestó la legisladora quien agregó “acá hay que trabajar en serio no se vienen a hacer negocios, bueno nosotros venimos a trabajar y ellos a sus negociados ya que deja mucho que desear su desempeño”.



“Yo no vi ninguna invasión, simplemente un grupo de personas que están en contra del RIGI que ingresaron al recinto de la Cámara del Pueblo y que dicho sea de paso está rodeado de policías lo cual no entendemos ya que dentro hay legisladores esperando que el oficialismo se decida si da quorum o no, si trata el RIGI o no”, finalizó.