Políticas de Niñez, Adolescencia y Familia: Realizaron recorrida de trabajo en la Cuenca Carbonífera

La Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, realizó un recorrido de trabajo en la Cuenca Carbonífera que fue encabezado por el secretario de Estado, Luis Quiroga; acompañado por la subsecretaria de Políticas para Adultos Mayores, Carla Beroiz; y la directora de Dispositivos, María Alejandrina Pérez.

En Río Turbio, los funcionarios trabajaron junto a las áreas locales de adultos mayores y participaron de intervenciones sociales, junto a la directora provincial de Gestión e Integración Territorial, Tamara Vargas. Además, el secretario Quiroga mantuvo reuniones con los equipos de Niñez de la localidad, visitó dispositivos y estableció una agenda de trabajo conjunta, sumándose en esta instancia el director de Economía Social, Oscar Flores.

Posteriormente, en la localidad de 28 de Noviembre, se desarrolló una jornada de trabajo en articulación con funcionarios municipales. Participaron la secretaria de Desarrollo Social, Stella Maris Muñoz; Yohana Bahamonde, del Departamento de Integración Comunitaria; Beatriz Choque, jefa de Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes; el doctor Aníbal Corti; la psicóloga Leila Ponce; la psicóloga social Yesica Jacobi y la trabajadora social Yanina Bilbao Gaitán.

De esta manera, el Gobierno Provincial continúa fortaleciendo las políticas públicas destinadas a las infancias, adolescencias y adultos mayores, mediante el trabajo territorial articulado con municipios y organismos locales.