Policía incauta cocaína durante controles y detecta varias motos ilegales en Caleta Olivia

En el marco de operativos preventivos realizados en distintos puntos de Caleta Olivia, personal policial detectó varias motocicletas que circulaban sin documentación y otras con irregularidades en sus motores y cuadros.

Los controles fueron llevados adelante por efectivos de la División de Investigaciones (DDI), Narcocriminalidad, el Cuerpo de Prevención Barrial y el Comando de Patrullas, como parte de un trabajo conjunto para reforzar la seguridad en la ciudad.

Durante uno de los procedimientos, los policías identificaron a dos personas que se trasladaban en una motocicleta. Al realizarles un palpado preventivo, los efectivos encontraron entre sus pertenencias una bolsa con dinero en efectivo y dos envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína.

Ante esta situación, se dio intervención al Juzgado Federal, que dispuso el secuestro de la motocicleta y de la sustancia hallada. En tanto, las dos personas fueron identificadas, fijaron domicilio y posteriormente se retiraron del lugar.

Desde la Policía informaron que estos controles continuarán realizándose de manera periódica en distintos sectores de Caleta Olivia, con el objetivo de prevenir delitos, detectar irregularidades y brindar mayor seguridad a los vecinos.