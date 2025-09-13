Policía de Santa Cruz realizó allanamiento en Comodoro por estafa

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, en fecha 12 de septiembre de 2025, personal de la División de Investigaciones con asiento en Caleta Olivia, dependiente del Departamento de Investigaciones y Delito Organizado Zona Norte, llevó adelante un procedimiento judicial en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.

La diligencia se realizó en cumplimiento de una Orden de Allanamiento dispuesta por el Juzgado de Instrucción N° 2 de esa ciudad, a cargo del Dr. Marcos Pérez Soruco, en el marco de una causa judicial caratulada “S/ DENUNCIA DE ESTAFA”.

El procedimiento tuvo lugar en un domicilio ubicado en calle Cerro Tres Botellas al 200, barrio Sismográfica de la mencionada localidad, arrojando resultado positivo, procediéndose al secuestro de un teléfono celular vinculado a la investigación. El elemento incautado quedó a disposición de la Justicia interviniente.

Cabe destacar que la medida contó con la colaboración de personal de la División Policial de Investigaciones de Comodoro Rivadavia, lo que permitió concretar la diligencia conforme lo ordenado por la autoridad judicial competente.