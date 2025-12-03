Policía de la provincia presenta el operativo seguridad en la Peregrinación a la Virgen

La Jefatura de Policía de Santa Cruz ha diagramado un significativo operativo de seguridad para la tradicional peregrinación a la Virgen de Güer Aike, a realizarse el próximo 8 de diciembre. El dispositivo contará con la participación de unos 200 efectivos de distintas dependencias de la policía provincial.

El comisario inspector Américo Torres y el comisario Jorge Ledesma, ambos pertenecientes al área de la Policía Caminera, brindaron precisiones al respecto.

“El día 8 de diciembre se va a llevar a cabo, como ya es costumbre que se hace todos los años, la peregrinación desde la ciudad capital a Güer Aike” señaló el Inspector Torres, destacando que “Policía Caminera va a estar cargo del dispositivo de seguridad“. Este despliegue afectará a personal de Operaciones Rurales, Policía Motorizada, la Unidad Regional Sur, la Escuela de Cadetes, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes.

El operativo comenzará formalmente a las 00:00 del lunes 8 de diciembre, cuando la APSV, junto a la Comisaría Sexta y la Unidad Operativa de la zona, iniciarán un corte de la Ruta Nacional N°3, en su intersección con la autovía y Balbín, para que “a las 6:00 empiece la peregrinación“, según indicó el inspector Torres.

Disposiciones cruciales para conductores

Ante la gran cantidad de gente que se espera recibir, el comisario Ledesma enfatizó las medidas de seguridad para los vehículos particulares. “Los vehículos van a tener que circular siempre por el carril izquierdo en sentido circulación este-oeste, cuando está saliendo de la ciudad, a una velocidad máxima de 50 km/h“, advirtió. Además, recalcó que “siempre va a estar en constante acompañamiento, la caravana, con un vehículo oficial”; y que “no puede haber adelantamiento“.

Sobre los incidentes más comunes, el comisario se refirió a la falta de precaución de los caminantes: “Los peregrinos muchas veces se cruzan de carril, ocupando toda la calzada“. Por ello, la recomendación clave es que los fieles a pie “ocupen la parte de banquina, sobre el carril derecho, siempre con prevención“. Asimismo, recordó que “quedan prohibidas las bebidas alcohólicas” a lo largo del trayecto.

Apoyo y servicios adicionales

La jornada, que se estima durará hasta las 21:00, contará con una importante asistencia logística. Habrá cuatro puestos de Cruz Roja con baños químicos y puestos de hidratación. Además, otras fuerzas de seguridad y organismos se sumarán al operativo de apoyo: el Ejército Argentino instalará una carpa con enfermeros, para brindar atención sanitaria. El Servicio Penitenciario también colaborará en el despliegue general junto a Fuerza Aérea.

Finalmente, el comisario Ledesma hizo un llamado a la comunidad: “Encargamos a la gente que tenga precaución, tanto al circular como al terminar“; mientras el inspector Torres agregó que, para cualquier consulta o eventualidad “va a haber efectivos presentes, cualquier duda se le puede consultar a ellos, quienes estarán viajando en los vehículos oficiales, identificados de forma correspondiente“.