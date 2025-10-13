Plaza, mate y música: el Espacio de Juventudes fue escenario de una jornada de encuentro y expresión joven

El evento, organizado por la Subsecretaría de la Juventud, reunió a una gran cantidad de jóvenes en torno a actividades recreativas, deportivas, artísticas y un micrófono abierto que dio lugar a talentos locales.

Este sábado, el Espacio de Juventudes, dependiente de la Subsecretaría de la Juventud, se convirtió en el punto de encuentro de la expresión joven con la realización de la jornada “Plaza, mate y música”.

La propuesta multidisciplinaria convocó a numerosos jóvenes que disfrutaron de actividades recreativas, deportivas, talleres de manualidades y un vibrante espacio de micrófono abierto. Asimismo, el Ministerio de Salud y Ambiente se hizo presente con testeos de HIV y ETS; así como consultas sobre salud sexual reproductiva y no reproductiva.

La iniciativa, pensada para fomentar la participación y el esparcimiento, ofreció un amplio abanico de propuestas: desde una práctica libre de parkour y torneos competitivos de ping pong, FIFA en PS3 y Counter Strike en la sala gamer, hasta talleres de manualidades en los que se confeccionaron pulseras de macramé y agendas personalizadas.

Uno de los momentos más destacados fue el micrófono abierto, que brindó la oportunidad para que talentos locales se presentaran sobre el escenario. Participaron la Murga Gualicho Carnavalero y la Murga Pasión Carnavalera, junto a artistas individuales como Juni Pérez, Ikki y Frankie.

El subsecretario de la Juventud, Damián Rueda, se mostró satisfecho con el resultado de la convocatoria: “Llevamos adelante distintas actividades recreativas, y el micrófono abierto convocó a muchos artistas. Tuvimos una muy buena participación”, expresó el funcionario. Además, Rueda destacó el propósito de estas políticas: “Buscamos generar actividades donde los chicos puedan expresarse, promoviendo una fuerte participación comunitaria”.