Plan Primavera: Municipio realizó un gran despliegue en los 400 Departamentos y el Newbery

El Plan Primavera, que puso en marcha el Municipio y que abarcará a todos los sectores de Río Gallegos, continuó este fin de semana en dos barrios históricos de la ciudad.

Todas las áreas operativas del Municipio de Río Gallegos se concentraron este sábado en los barrios Jorge Newbery y 400 Departamentos.

Las cuadrillas de trabajadores de Limpieza Urbana, con el apoyo de vecinos voluntarios, realizaron limpieza de cordones y retiro de residuos.

Por otra parte, las máquinas de la flota municipal se encargaron de la recolección de chatarra, escombros y otros elementos. También se hizo limpieza de la red pluvial, pintura de cordones, arreglos en espacios públicos y plazas, arreglo de garitas de colectivos, y otras tantas labores indispensables para el mantenimiento y puesta en valor de la ciudad.

Las áreas operativas dependientes de la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial se irán desplazando a distintos sectores de la ciudad, tal como lo hicieron durante la semana en el San Benito y el Bicentenario, con el fin de acercar soluciones a vecinos y vecinas y llevar adelante trabajos que no pudieron hacerse durante el periodo invernal.

En una próxima etapa, se sumarán al Plan Primavera los dispositivos de salud y de gestión de trámites municipales, entre otros servicios.

Cabe destacar que todas estas acciones se desarrollan con el apoyo de Tránsito Municipal y de otras áreas dependientes de diferentes secretarías municipales.