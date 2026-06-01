Plan Invernal 2026: Vialidad Provincial despliega tecnología, equipamiento y 29 puestos operativos para garantizar rutas seguras en Santa Cruz

Con una fuerte inversión en conectividad, logística y recursos operativos, la Administración General de Vialidad Provincial puso en marcha este lunes el Plan Invernal 2026. El operativo contempla presencia en toda la provincia, incorporación de nuevos equipos, más de 5.000 metros cúbicos de sal acopiada, 40 mil litros de combustible semanales y un sistema tecnológico de monitoreo y comunicación en tiempo real para reforzar la seguridad vial durante el invierno.

Este lunes la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) puso en marcha oficialmente el Plan Invernal 2026, un operativo estratégico que moviliza a todos los distritos, delegaciones, puestos fijos y áreas operativas de Santa Cruz con el objetivo de garantizar la transitabilidad y la seguridad de quienes circulan por las rutas provinciales y nacionales durante la temporada invernal.

Despliegue operativo en toda la provincia

El despliegue contempla un trabajo coordinado en todo el territorio santacruceño, con personal capacitado, maquinaria vial, equipos de apoyo, distribución de sal, producción y aplicación de líquido antihielo, además de puestos operativos activos y sistemas de comunicación reforzados para responder de manera inmediata ante contingencias climáticas.

Como parte del fortalecimiento operativo, este año se incorporaron cuatro nuevos equipos saleros de última generación que serán destinados a los Distritos Viales de Río Gallegos, El Calafate, Gobernador Gregores y Perito Moreno, ampliando la capacidad de intervención sobre las rutas afectadas por nieve y escarcha.

Nuevos saleros y puestos estratégicos

El operativo también cuenta con 29 puestos invernales estratégicamente distribuidos en distintos puntos de la provincia, garantizando presencia permanente, prevención y asistencia en cada corredor vial. Estos puestos permiten reforzar las tareas de monitoreo, control y acompañamiento a los usuarios durante los meses de bajas temperaturas.

En materia de logística, Vialidad Provincial informó que se cosecharon y acopiaron más de 5.000 metros cúbicos de sal, insumo fundamental para mantener las rutas seguras y mejorar las condiciones de circulación ante heladas y nevadas. A ello se suma la disponibilidad de 40.000 litros de combustible semanales destinados a asegurar la operatividad continua de los equipos viales y móviles desplegados en toda Santa Cruz.

Otro de los ejes centrales del Plan Invernal 2026 es la incorporación de tecnología y conectividad aplicada a la gestión vial. El organismo implementó sistemas de monitoreo satelital en tiempo real, conectividad en toda la provincia, centros de control operativo las 24 horas y comunicación directa con los equipos en ruta, permitiendo optimizar la toma de decisiones y agilizar las respuestas ante emergencias climáticas.

Tecnología y monitoreo en tiempo real para respuestas rápidas

El presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio Bujer, destacó el compromiso y la dedicación de cada trabajador vial que integra el operativo y valoró el esfuerzo realizado durante los últimos meses para acondicionar vehículos, maquinaria e infraestructura.

Por su parte, el gobernador Claudio Vidal impulsa una política de planificación, inversión y fortalecimiento de los recursos del Estado, permitiendo que Santa Cruz afronte una nueva temporada invernal con mayor equipamiento, más presencia territorial y mejores herramientas para asistir a los usuarios de las rutas.

Con trabajo, prevención, tecnología y planificación, la Administración General de Vialidad Provincial reafirma su compromiso de acompañar a los santacruceños y garantizar rutas seguras en cada rincón de la provincia durante el invierno 2026.