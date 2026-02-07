Plan de Obras Provincial: ya están en viaje los caños del nuevo colector cloacal que impulsa el gobernador Vidal en Pico Truncado

El Gobierno de Santa Cruz avanza con una política pública sostenida de inversión en infraestructura básica en cada una de las localidades de la provincia, una decisión estratégica definida por el gobernador Claudio Vidal, que apunta a saldar deudas históricas y garantizar servicios esenciales que durante años fueron postergados.

En ese marco, se ejecuta en la localidad de Pico Truncado la Licitación Pública N°17/SP/25, que contempla la construcción de un nuevo colector cloacal y el reacondicionamiento de estaciones de bombeo, una obra estructural clave para el presente y el crecimiento futuro de la ciudad.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $3.285.769.208,40, financiado a través del Fondo UNIRSE, y tiene un plazo de ejecución de 150 días corridos.

El proyecto prevé la construcción de 9.100 metros de un nuevo colector cloacal DN 400 mm, ejecutado en Polietileno de Alta Densidad (PEAD), que permitirá optimizar la conducción de los líquidos cloacales desde las estaciones de bombeo existentes hacia un nuevo sistema de tratamiento ubicado a 9 kilómetros de la actual planta. Asimismo, se realizará la vinculación entre las estaciones elevadoras EE1 y EE4, junto con la renovación de los equipos de bombeo y la incorporación de válvulas de aire, limpieza y sectorización, garantizando un sistema moderno, eficiente y seguro.

Desde el área técnica se informó que la obra ya se encuentra en etapa operativa, con movilización de equipos y maquinaria especializada, fabricación de cañerías, realización de la planialtimetría, desarrollo de la ingeniería de obra y gestiones administrativas vinculadas a permisos e interferencias. En ese contexto, los caños del nuevo colector ya están por a llegar a la localidad de Pico Truncado, hoy salió la primera tanda de 25 viajes de caños, por lo que el inicio efectivo de los trabajos se concretará tras el feriado de Carnaval, una vez cumplidas las instancias administrativas correspondientes y acreditado el anticipo financiero.

Al respecto, el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Matías Cortijo, destacó la magnitud de la inversión y el cambio de rumbo en la política de obras públicas:

“Son obras grandes, de miles de millones de pesos. No hablamos de trabajos menores, sino de infraestructura básica que marca un antes y un después para las localidades. Esta es una decisión política clara del gobernador Claudio Vidal para saldar deudas históricas y garantizar servicios esenciales”.

Esta intervención forma parte de una estrategia provincial integral de infraestructura, impulsada por la gestión del gobernador Claudio Vidal, que prioriza obras estructurales y avanza con soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de los santacruceños, consolidando un modelo de Estado presente que planifica, ejecuta y cumple.