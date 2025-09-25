Piedra Buena: se realizó el Primer Taller de Fortalecimiento Familiar en el CDI Poicu Nuque

Este miércoles por la tarde se realizó el Primer Taller de fortalecimiento Familiar en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Poicu Nuque de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración. El mismo contó con una importante participación.



En el transcurso del taller, el personal del CDI trabajó en los vínculos entre las familias y las puericultoras, reflexionando sobre algunas dinámicas para el acompañamiento en la crianza de niños y niñas.



En este sentido, la responsable de la institución de primera infancia, Sara Ruiz informó que los participantes y organizadores ampliaron la iniciativa proponiendo temas para abordar en próximos encuentros donde se articulará el taller con áreas y profesionales de la localidad; asimismo destacó el apoyo y acompañamiento de la iniciativa por parte de la subsecretaria de Protección Integral de Niñez, Verónica Pérez y del secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga.



Como parte de la propuesta, se compartió una merienda saludable donde se degustaron budines de fruta de elaboración propia para estimular el cambio de los hábitos alimenticios y así mejorar la calidad de vida de los niños y niñas.



De esta manera continúan las acciones de promoción y protección de los derechos de la primera infancia, como parte de las políticas impulsadas por la gestión de la ministra Luisa Cárdenas y del gobernador Claudio Vidal.