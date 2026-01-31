Piedra Buena: Gran convocatoria en el registro para la capacitación de maquinaria pesada

En el marco de una política de estado orientada al desarrollo productivo y la inserción laboral, se llevó a cabo con éxito la charla informativa y el registro de vecinos para la nueva instancia de capacitación en Maquinaria Pesada. La iniciativa, impulsada por la gestión del gobernador Claudio Vidal, busca fortalecer las capacidades técnicas de los habitantes del interior provincial.

El encuentro tuvo lugar en la sala de sesiones del Municipio y contó con una masiva participación de la comunidad, interesada en acceder a herramientas de formación profesional que permitan responder a las demandas de las industrias locales.

Trabajo articulado y compromiso local

La jornada fue coordinada por Maximiliano Gómez, Subgerente Provincial de Distrigas, quien trabajó de forma conjunta con la Intendenta Analía Farías para garantizar el alcance de la convocatoria. Ambos funcionarios coincidieron en que la profesionalización en el manejo de maquinaria es un pilar fundamental para el crecimiento genuino de las comunidades de Santa Cruz.

Durante la charla informativa, la concejal Mónica Trigo acompañó a los vecinos y enfatizó la relevancia de que esta capacitación regrese a la localidad.

“Es vital que nuestros vecinos aprovechen estas oportunidades de formación gratuita y de calidad. Estamos convencidos de que el conocimiento en este oficio abre puertas directas al empleo y al desarrollo económico de Piedra Buena”, destacó Trigo.

Los objetivos de la capacitación

Esta iniciativa provincial responde a un plan estratégico que busca:

* Federalizar el acceso al conocimiento: Llevando programas de alto valor técnico a cada localidad del interior.

* Generar mano de obra calificada: Preparando a los vecinos para los desafíos del sector minero, petrolero y de la construcción.

* Fomentar el desarrollo productivo: Fortaleciendo la identidad laboral de la región bajo la premisa del trabajo como motor de cambio.

Con el registro ya iniciado, se espera que las jornadas de formación técnica y práctica comiencen a la brevedad, consolidando a Piedra Buena unas de las localidades con mayor cantidad de unidades al servicio de la comunidad.