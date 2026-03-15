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Piedra Buena: Gobierno y Municipio tuvieron reunión clave para proyectar el desarrollo territorial

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Representantes del Gobierno Provincial se reunieron con autoridades municipales de Comandante Luis Piedra Buena, para mantener una reunión de trabajo institucional, con el objetivo de abordar temas vinculados a la planificación estratégica, el ordenamiento territorial y el desarrollo local.

El trabajo conjunto entre el Gobierno Provincial y el Municipio de Comandante Luis Piedra Buena apunta a consolidar políticas de planificación, que acompañen el crecimiento y el desarrollo de la localidad.

En representación del Gobierno Provincial participaron el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; la secretaria de Estado de Planeamiento Estratégico, Paola Bringas; el director provincial de Planeamiento Estratégico, Lucas Rodríguez; y el director general de Tierras del Consejo Agrario Provincial, Cristian Hormazábal. Mientras que, por parte del Municipio se encontraban presentes la secretaria de Gobierno y Gestión Municipal, Enriqueta del Carmen Barrientos, y la secretaria de Planificación Urbana y Hábitat, Silvina Figueroa, junto al director de Catastro municipal, Ezequiel Rodríguez.

El encuentro permitió dialogar y avanzar en lineamientos de trabajo orientados a fortalecer la articulación entre el municipio y los organismos provinciales, con el propósito de consolidar políticas públicas.

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