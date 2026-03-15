Piedra Buena: Gobierno y Municipio tuvieron reunión clave para proyectar el desarrollo territorial

Representantes del Gobierno Provincial se reunieron con autoridades municipales de Comandante Luis Piedra Buena, para mantener una reunión de trabajo institucional, con el objetivo de abordar temas vinculados a la planificación estratégica, el ordenamiento territorial y el desarrollo local.

El trabajo conjunto entre el Gobierno Provincial y el Municipio de Comandante Luis Piedra Buena apunta a consolidar políticas de planificación, que acompañen el crecimiento y el desarrollo de la localidad.

En representación del Gobierno Provincial participaron el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; la secretaria de Estado de Planeamiento Estratégico, Paola Bringas; el director provincial de Planeamiento Estratégico, Lucas Rodríguez; y el director general de Tierras del Consejo Agrario Provincial, Cristian Hormazábal. Mientras que, por parte del Municipio se encontraban presentes la secretaria de Gobierno y Gestión Municipal, Enriqueta del Carmen Barrientos, y la secretaria de Planificación Urbana y Hábitat, Silvina Figueroa, junto al director de Catastro municipal, Ezequiel Rodríguez.

El encuentro permitió dialogar y avanzar en lineamientos de trabajo orientados a fortalecer la articulación entre el municipio y los organismos provinciales, con el propósito de consolidar políticas públicas.