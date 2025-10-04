Piedra Buena: Comenzó la Expo Carreras Eligiendo mi futuro para estudiantes de Nivel Secundario

Este viernes se dio inicio a la Expo Carreras “Eligiendo mi futuro”, organizada en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, en el marco del trabajo articulado entre las Direcciones Generales y Provinciales del Consejo Provincial de Educación. La iniciativa tiene como objetivo acompañar las trayectorias educativas de los alumnos de Nivel Secundario y brindarles información sobre alternativas formativas para su futuro.

Durante la jornada, los asistentes recorrieron los stands de escuelas e instituciones, conociendo propuestas orientadas al desarrollo educativo y profesional de la comunidad.

La intendente Analía Farías destacó que la Expo Carreras constituye una oportunidad para que todos los piedrabuenses, sin importar la edad, planifiquen su futuro educativo y profesional. “No hay límites para estudiar: solo hay que animarse y aprovechar las oportunidades”, aseguró.

Por su parte, la directora Provincial de Educación Secundaria, Norma Gatica, agradeció a la intendente Farías y a su equipo por la organización, y transmitió los saludos de la titular de la cartera Educativa, Iris Rasgido; de la vicepresidenta Esther Pucheta; y de la secretaria de Gestión Educativa Adela Vera. Gatica destacó que “los jóvenes son el futuro” y que en la provincia se implementan políticas educativas para garantizarles propuestas formativas.

La coordinadora educativa, Paola Mansilla, señaló que la Expo permite a los estudiantes reflexionar sobre su futuro formativo, debatir en familia y conocer distintas alternativas educativas. “El objetivo de la Expo Carreras es que los jóvenes tengan un abanico de posibilidades, puedan conocer, preguntar y decidir qué quieren estudiar, conociendo todas las oportunidades que les ofrecemos para acompañarlos en su trayectoria educativa”, afirmó.

Participaron universidades presenciales y virtuales, Institutos de Formación Docente y Técnica, Centros de Formación y Actualización Profesional, Fuerzas de Seguridad y ministerios provinciales, demostrando el trabajo conjunto en beneficio de la comunidad educativa.