EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Piedra Buena: Comenzó la Expo Carreras Eligiendo mi futuro para estudiantes de Nivel Secundario

Compartir

Este viernes se dio inicio a la Expo Carreras “Eligiendo mi futuro”, organizada en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, en el marco del trabajo articulado entre las Direcciones Generales y Provinciales del Consejo Provincial de Educación. La iniciativa tiene como objetivo acompañar las trayectorias educativas de los alumnos de Nivel Secundario y brindarles información sobre alternativas formativas para su futuro.

Durante la jornada, los asistentes recorrieron los stands de escuelas e instituciones, conociendo propuestas orientadas al desarrollo educativo y profesional de la comunidad.

La intendente Analía Farías destacó que la Expo Carreras constituye una oportunidad para que todos los piedrabuenses, sin importar la edad, planifiquen su futuro educativo y profesional. “No hay límites para estudiar: solo hay que animarse y aprovechar las oportunidades”, aseguró.

Por su parte, la directora Provincial de Educación Secundaria, Norma Gatica, agradeció a la intendente Farías y a su equipo por la organización, y transmitió los saludos de la titular de la cartera Educativa, Iris Rasgido; de la vicepresidenta Esther Pucheta; y de la secretaria de Gestión Educativa Adela Vera. Gatica destacó que “los jóvenes son el futuro” y que en la provincia se implementan políticas educativas para garantizarles propuestas formativas.

La coordinadora educativa, Paola Mansilla, señaló que la Expo permite a los estudiantes reflexionar sobre su futuro formativo, debatir en familia y conocer distintas alternativas educativas. “El objetivo de la Expo Carreras es que los jóvenes tengan un abanico de posibilidades, puedan conocer, preguntar y decidir qué quieren estudiar, conociendo todas las oportunidades que les ofrecemos para acompañarlos en su trayectoria educativa”, afirmó.

Participaron universidades presenciales y virtuales, Institutos de Formación Docente y Técnica, Centros de Formación y Actualización Profesional, Fuerzas de Seguridad y ministerios provinciales, demostrando el trabajo conjunto en beneficio de la comunidad educativa.

Santa Cruz participó de la presentación oficial de la Winter Swimming World Cup 2025

El Comando de Patrulla celebra su 31° aniversario con un reconocimiento a su personal

El Gobierno Provincial acompaña una nueva edición de la Fiesta Provincial del Salmón Chinook en Piedra Buena

También