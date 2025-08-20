Piden mayor contratación de empresas santacruceñas en la industria minera

Lo hizo el Gobierno Provincial, en el marco de una reunión mantenida con directivos de la operadora Newmont Cerro Negro, junto a empresarios nucleados en CAPPEMA. Pidieron mayor compromiso con Santa Cruz para reactivar las economías locales, fomentar el empleo y el agregado de valor en el sector.

El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, acompañado por los secretarios de Estado de Minería, Pedro Tiberi; y de Fiscalización y Control Ambiental, Energético y Minero, Gastón Farías; se reunió este martes con directivos de la empresa minera Newmont, que opera el proyecto Cerro Negro, en cercanías de la localidad de Perito Moreno, e integrantes y directivos de la Cámara de Proveedores de Insumos y Prestadores de Servicios de los sectores Energético, Minero y Ambiental (CAPPEMA).

El objetivo del encuentro, fue hacer “un balance de la implementación de lo solicitado por el Gobierno Provincial, al inicio de la gestión, en relación a la contratación de servicios y compra de bienes e insumos a empresas proveedoras santacruceñas”, señaló el ministro en la reunión, para luego manifestar que este pedido implica “la reactivación de las economías locales, de generación de empleo, mayor recaudación en tributos e impuestos, a través de ASIP, y a su vez, mayores recursos para el Estado Provincial, para sostener servicios esenciales en materia educativa, social, infraestructura y de seguridad”.

Álvarez expresó en ese marco que “es necesario que las grandes empresas que desarrollan sus actividades en Santa Cruz, contraten a las PyMEs que efectivamente son de Santa Cruz”, haciendo hincapié en una primera instancia a empresas de las localidades inmediatas del desarrollo de la actividad, y en segunda instancia, del segundo circuito económico, reiterando que “esa es la primera instrucción que nos ha dado el gobernador Claudio Vidal, desde el día uno, y es lo que les hemos pedido, ni bien empezamos a trabajar en la gestión”.

Desde la operadora minera, representada por Pablo Sampallo, líder de Abastecimiento; Sabrina Bochini, del área de Proyectos; y Gustavo Villafañe, gerente de Relaciones Externas; explicaron los plazos que conllevan los procesos de licitaciones, compras y contrataciones, que se realiza según estándares y requerimientos globales; que se está trabajando para conocer a nuevos proveedores, adelantando que en el mes de septiembre, realizarán visitas in situ a posibles proveedores y prestadores, para conocer cada emprendimiento.

Además, manifestaron que la inversión realizada en compre local, es de 150 millones de dólares anuales, que si bien el valor de la onza de oro viene en alza, la inversión en su producción también se viene incrementando; como así también que la producción ha mermado en los últimos años, por motivos internos, al tiempo que sostuvieron que se está trabajando para extender la vida útil del proyecto.

Finalmente, desde CAPPEMA, los distintos asociados y directivos pudieron expresar uno a uno sus requerimientos, solicitar información adicional que en la actualidad imposibilita ser proveedores de la operadora minera; plantear necesidades de mayor transparencia de los procesos licitatorios y compulsas, tanto para grandes obras como para compras de menor envergadura, como así también, devoluciones por parte de Newmont al momento de conocer en detalle los motivos por los cuales no están siendo parte del esquema de contratación para el abastecimiento del proyecto Cerro Negro, reclamando a su vez, mayor apertura.

Cabe destacar que, por CAPPEMA participaron Ariel Mendoza, Alejandro Almendra, Carlos Roldán, Héctor Sandín, José Luis Benítez, Hugo Rodríguez, Ariel Gil, José Rodríguez, Norberto Castelo, Gastón Montoya, Pablo Collazo, Andrés Xaubet, Carina Mendoza, Yamila Lascano, Jorge Carini, María Gabriela Vido, Fernando Baños, David Villegas, Ricardo Dos Santos y Javier Sohulmeister.