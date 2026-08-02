Pico Truncado: secuestran un revólver calibre .32 durante un allanamiento por una causa de robo calificado

Personal de la División de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado llevó adelante, durante la tarde de este sábado, un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Sarmiento, en el marco de una investigación por un hecho de robo calificado.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Pico Truncado, a cargo del Dr. Leonardo Pablo Cimini, con intervención de la Secretaría de Instrucción desempeñada por la Dra. Daniel Vargas.

La investigación se originó a raíz de un robo calificado ocurrido el 30 de agosto de 2026 en la intersección de las calles Kuester y Güemes, dentro de la jurisdicción de la División Comisaría Segunda de Pico Truncado.

Como resultado del procedimiento, los efectivos lograron el secuestro de un arma de fuego tipo revólver, calibre .32, la cual quedó a disposición de la Justicia, que continúa con las actuaciones correspondientes.