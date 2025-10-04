Pico Truncado: se llevó a cabo una capacitación en Seguridad e Higiene en Construcción

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, realizó el pasado 2 de octubre en Pico Truncado una capacitación en medidas de seguridad e higiene en la construcción y uso de Elementos de Protección Personal (EPP), destinada al gremio UOCRA de dicha localidad.

La jornada se enmarcó dentro del Programa de Entrenamiento Laboral, una política pública de gran relevancia para la Provincia de Santa Cruz, cuyo objetivo central es promover y sostener el empleo, mejorando la empleabilidad de trabajadores y trabajadoras a través de la formación profesional.

Este programa busca fortalecer habilidades, destrezas y competencias laborales, constituyendo una herramienta fundamental para elevar la idoneidad laboral en la provincia, mediante la implementación de estrategias de capacitación y actualización permanente.

La capacitación fue dictada por la directora General de Policía de Trabajo Zona Sur, María Isabel Acosta, y contó con la participación de 126 personas, reflejando el interés y compromiso del sector en la construcción de ámbitos de trabajo más seguros y responsables.